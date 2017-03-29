«Салават Юлаев» продлил контракт с Антоном Лазаревым

28 марта, во вторник, стало известно, что в рядах «юлаецев» остается Антон Лазарев. Согласно новому контракту 26-летний нападающий остается в уфимском клубе до 2019 года.

Лазарев пришел в «Салават Юлаев» летом 2015 года. Прежде форвард играл в екатеренбургском «Автомобилисте». За два полных сезона Антон провел 133 матча под знаменами «Салавата». Во всех встречах игрок заработал 27 очков — 12 голов и 15 результативных передач.

Антон начал профессиональную карьеру в 2006 году в составе «Химика» из подмосковных Мытищей. В 2008 году выступал за сборную России в Юниорском чемпионате мира по хоккею. Тогда российские хоккеисты стали серебряными призерами.