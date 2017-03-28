«Югра» подтвердила назначение бывшего тренера «Салавата Юлаева» Захаркина

Информацию подтверждает официальный сайт клуба из Ханты-Мансийска.

Заодно руководство «Югры» опровергло все слухи и заверило, что команда продолжит свое участие в КХЛ.

«У Игоря Владимировича богатейший опыт работы в сборной России и КХЛ. Нам нужны перемены и перемены в лучшую сторону! В последнее время в СМИ активно муссируется тема о нашем исключении из КХЛ и о том, что мы не будем выступать в следующем чемпионате. Не верьте слухам. Это коварные инсинуации, которые вносят раздрай в души наших болельщиков. У нас стабильное финансирование», — рассказал генеральный директор Василий Филипенко.

Генеральный менеджер клуба Евгений Хацей, в свою очередь, отметил, что переговоры со специалистом прошли очень быстро:

«Сначала связались с агентом Павлом Емельяновым, потом уже напрямую с Игорем Владимировичем».

Отметим, что в «Югру» также перешел и Николай Борщевский, ранее входивший в тренерский штаб «Салавата Юлаева» и покинувший Уфу вместе с Захаркиным.

Контракт с обоими специалистами рассчитан на один год.