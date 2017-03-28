«Югра» подтвердила назначение бывшего тренера «Салавата Юлаева» Захаркина
Бывший главный тренер «Салавата Юлаева» Игорь Захаркин действительно следующий сезон проведет во главе «Югры».
Информацию подтверждает официальный сайт клуба из
Заодно руководство «Югры» опровергло все слухи и заверило, что команда продолжит свое участие в КХЛ.
«У Игоря Владимировича богатейший опыт работы в сборной России и КХЛ. Нам нужны перемены и перемены в лучшую сторону! В последнее время в СМИ активно муссируется тема о нашем исключении из КХЛ и о том, что мы не будем выступать в следующем чемпионате. Не верьте слухам. Это коварные инсинуации, которые вносят раздрай в души наших болельщиков. У нас стабильное финансирование», — рассказал генеральный директор Василий Филипенко.
Генеральный менеджер клуба Евгений Хацей, в свою очередь, отметил, что переговоры со специалистом прошли очень быстро:
«Сначала связались с агентом Павлом Емельяновым, потом уже напрямую с Игорем Владимировичем».
Отметим, что в «Югру» также перешел и Николай Борщевский, ранее входивший в тренерский штаб «Салавата Юлаева» и покинувший Уфу вместе с Захаркиным.
Контракт с обоими специалистами рассчитан на один год.
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