Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/hockey-russia/29229908/
28 марта 2017, 14:29 | Хоккей: Россия | PROUFU.ru

«Югра» подтвердила назначение бывшего тренера «Салавата Юлаева» Захаркина

Бывший главный тренер «Салавата Юлаева» Игорь Захаркин действительно следующий сезон проведет во главе «Югры».

Информацию подтверждает официальный сайт клуба из Ханты-Мансийска.

Заодно руководство «Югры» опровергло все слухи и заверило, что команда продолжит свое участие в КХЛ.

«У Игоря Владимировича богатейший опыт работы в сборной России и КХЛ. Нам нужны перемены и перемены в лучшую сторону! В последнее время в СМИ активно муссируется тема о нашем исключении из КХЛ и о том, что мы не будем выступать в следующем чемпионате. Не верьте слухам. Это коварные инсинуации, которые вносят раздрай в души наших болельщиков. У нас стабильное финансирование», — рассказал генеральный директор Василий Филипенко.

Генеральный менеджер клуба Евгений Хацей, в свою очередь, отметил, что переговоры со специалистом прошли очень быстро:

«Сначала связались с агентом Павлом Емельяновым, потом уже напрямую с Игорем Владимировичем».

Отметим, что в «Югру» также перешел и Николай Борщевский, ранее входивший в тренерский штаб «Салавата Юлаева» и покинувший Уфу вместе с Захаркиным.

Контракт с обоими специалистами рассчитан на один год.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Российского хоккея

Команда Плющенко и Мостового пробилась в финал московского дивизиона Ночной лиги

МОСКВА, 27 мар — Р-Спорт. Шайба двукратного олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко помогла команде «Ледяные Волки» пробиться в финал плей-офф московского дивизиона любительской Ночной хоккейной лиги, сообщается в пресс-релизе турнира.
Еще 7 новостей  Все новости
6 Марта

В Башкирии ювелирный магазин ограбили на 10 млн рублей

Звезда «Дома-2» Евгения Феофилактова: «В Уфе очень много красивых мужчин»

Вратарь «Уфы» Беленов повторил рекорд чемпионатов России