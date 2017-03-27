Команда Плющенко и Мостового пробилась в финал московского дивизиона Ночной лиги

«Ледяные Волки», за которых вместе с Плющенко выступает знаменитый футболист Александр Мостовой, обыграли в полуфинале плей-офф «Лиги надежды» команду «Патриот» со счетом 2:1, а прославленный фигурист забросил победную шайбу. В финале дивизиона команда Плющенко и Мостового сыграет с «Динамикой».

«Для меня, во-первых, большая честь играть в клубе “Ледяные Волки”, и хочу поблагодарить весь коллектив, что меня приняли. Очень порядочные люди, очень порядочные спортсмены, все бьются до конца, борются. Перед собой вначале поставили цель выйти в плей-офф, мы это сделали. Мне кажется, мы даже больше сделали, мы попали в полуфинал, это заслуга всей команды, всех игроков, тренера, всего коллектива. Сейчас мы ставим цель — только победа в финале и ничего кроме,» — сказал Плющенко по завершении матча.

«Эмоции в полуфинале зашкаливали, тем более, когда я еще забил, и моя шайба оказалась решающей, победной! Но я благодарю, еще раз говорю, весь коллектив, который бился до последнего. На мой взгляд, “Патриоты”, с которыми мы играли, — это команда очень сильная, сплоченная, очень наигранная. И, конечно, когда ты побеждаешь сильную команду, то тебя окрыляет, и ты хочешь еще, еще и еще двигаться дальше, тренироваться, побеждать, делать точные пасы и забивать голы», — добавил двукратный олимпийский чемпион.

Нападающий Плющенко и защитник Мостовой начали играть в Ночной лиге с нынешнего сезона. Часть игр в регулярном чемпионате Плющенко пропустил, набрав всего 5 (4 шайбы + 1 передача) очков в 10 матчах. На счету Мостового 19 игр, в которых он набрал 9 (2+7) баллов за результативность.