Команда Плющенко и Мостового пробилась в финал московского дивизиона Ночной лиги
МОСКВА, 27 мар —
Р-Спорт. Шайба двукратного олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко помогла команде «Ледяные Волки» пробиться в финал плей-офф московского дивизиона любительской Ночной хоккейной лиги, сообщается в пресс-релизе турнира.
«Ледяные Волки», за которых вместе с Плющенко выступает знаменитый футболист Александр Мостовой, обыграли в полуфинале
«Для меня,
«Эмоции в полуфинале зашкаливали, тем более, когда я еще забил, и моя шайба оказалась решающей, победной! Но я благодарю, еще раз говорю, весь коллектив, который бился до последнего. На мой взгляд, “Патриоты”, с которыми мы играли, — это команда очень сильная, сплоченная, очень наигранная. И, конечно, когда ты побеждаешь сильную команду, то тебя окрыляет, и ты хочешь еще, еще и еще двигаться дальше, тренироваться, побеждать, делать точные пасы и забивать голы», — добавил двукратный олимпийский чемпион.
Нападающий Плющенко и защитник Мостовой начали играть в Ночной лиге с нынешнего сезона. Часть игр в регулярном чемпионате Плющенко пропустил, набрав всего 5 (4 шайбы + 1 передача) очков в 10 матчах. На счету Мостового 19 игр, в которых он набрал 9 (2+7) баллов за результативность.
Российский фигурист Евгений Плющенко радуется забитой шайбе в полуфинальном матче
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