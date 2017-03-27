Восемь хоккеистов претендуют на звание лучшего игрока «Авангарда»

Как сообщается на сайте «Авангарда», претендентами на получение приза стали вратарь Доминик Фурх, защитник Эрик Густафссон, защитник Егор Мартынов, защитник Евгений Медведев, нападающий Николай Лемтюгов, нападающий Илья Михеев, нападающий Валентин Пьянов и нападающий Владимир Соботка.

На момент написания материала, форвард Николай Лемтюгов с большим отрывом от соперников лидирует в голосовании.

Напомним, год назад «Авангард» учредил приз лучшему хоккеисту сезона в составе первой, молодежной и детско-юношеских команд клуба. Награда носит имя легендарного омского тренера Леонида Георгиевича Киселева, который скончался в 2014 году.

Вручение приза имени Леонида Киселева состоится в апреле на торжественной церемонии, посвященной подведению итогов сезона 2016/17.