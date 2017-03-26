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26 марта 2017, 17:37 | Хоккей: Россия | РИА Новости

Магнитогорский «Металлург» обыграл «Ак Барс» во втором матче плей-офф КХЛ

МОСКВА, 26 мар — Р-Спорт. Магнитогорский «Металлург» обыграл казанский «Ак Барс» во втором матче серии полуфинала плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

. Магнитогорский Металлург обыграл казанский Ак Барс во втором матче серии полуфинала <nobr>плей-офф</nobr> Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Увеличить
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Встреча, прошедшая в Магнитогорске в воскресенье, завершилась со счетом 2:0 (1:0, 1:0, 0:0) в пользу хозяев. Шайбы забросили Евгений Тимкин (2-я минута) и Данис Зарипов (31).

Вратарь «Магнитки» Василий Кошечкин отразил все 30 бросков в створ своих ворот.

Счет в серии стал 2−0 в пользу «Магнитки», третий и четвертый матчи противостояния пройдут в Казани 28 и 30 марта.

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