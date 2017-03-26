Магнитогорский «Металлург» обыграл «Ак Барс» во втором матче плей-офф КХЛ

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Встреча, прошедшая в Магнитогорске в воскресенье, завершилась со счетом 2:0 (1:0, 1:0, 0:0) в пользу хозяев. Шайбы забросили Евгений Тимкин (2-я минута) и Данис Зарипов (31).

Вратарь «Магнитки» Василий Кошечкин отразил все 30 бросков в створ своих ворот.

Счет в серии стал 2−0 в пользу «Магнитки», третий и четвертый матчи противостояния пройдут в Казани 28 и 30 марта.