Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/hockey-russia/29203102/
25 марта 2017, 21:36 | Хоккей: Россия | Vesti.kz

Обладатель Кубка Братины достался в соперники «Торпедо» в полуфинале плей-офф ВХЛ

Определился соперник усть-каменогрского «Торпедо» по полуфиналу плей-офф Высшей хоккейной лиги (ВХЛ), передает корреспондент Vesti.kz.

Первые две игры <nobr>усть-каменогорцы</nobr> проведут дома. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Им стал тюменский «Рубин», обыгравший в семиматчевом противостоянии «СКА-Неву» (Санкт-Петербург) со счетом 4−3.

Первые два матча в серии до четырех побед усть-каменогорцы проведут дома — 28 и 28 марта. После этого две игры пройдут 1 и 2 апреля в Тюмени (5*, 7* и 9* апреля — если понадобятся).

В другой полуфинальной серии сыграют «Динамо» (Балашиха) и «Зауралье» (Курган).

Напомним, «Торпедо» выиграло в этом сезоне регулярный чемпионат ВХЛ. В своем четвертьфинале усть-каменогорский клуб также по итогам семи матчей обыграл питерское «Динамо».

Что касается «Рубина», то он является обладателем Кубка Братины-2011. Также тюменский клуб дважды играл в финале за главный трофей ВХЛ, в одном из которых уступил карагандинской «Сарыарке» (в сезоне 2013−14).

Все спортивные новости Казахстана
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Российского хоккея

Еще 7 новостей  Все новости
26 марта

Обладатель Кубка Братины достался в соперники "Торпедо" в полуфинале плей-офф ВХЛ

Исламхан заявил готовности перейти и поиграть в европейском клубе

Бородюк объяснил отсутствие Меркеля в сборной Казахстана