Обладатель Кубка Братины достался в соперники «Торпедо» в полуфинале плей-офф ВХЛ
Определился соперник
усть-каменогрского «Торпедо» по полуфиналу плей-офф Высшей хоккейной лиги (ВХЛ), передает корреспондент Vesti.kz.
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Им стал тюменский «Рубин», обыгравший в семиматчевом противостоянии «СКА-Неву» (Санкт-Петербург) со счетом 4−3.
Первые два матча в серии до четырех побед
В другой полуфинальной серии сыграют «Динамо» (Балашиха) и «Зауралье» (Курган).
Напомним, «Торпедо» выиграло в этом сезоне регулярный чемпионат ВХЛ. В своем четвертьфинале
Что касается «Рубина», то он является обладателем Кубка Братины-2011. Также тюменский клуб дважды играл в финале за главный трофей ВХЛ, в одном из которых уступил карагандинской «Сарыарке» (в сезоне 2013−14).
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