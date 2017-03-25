Обладатель Кубка Братины достался в соперники «Торпедо» в полуфинале плей-офф ВХЛ

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Им стал тюменский «Рубин», обыгравший в семиматчевом противостоянии «СКА-Неву» (Санкт-Петербург) со счетом 4−3.

Первые два матча в серии до четырех побед усть-каменогорцы проведут дома — 28 и 28 марта. После этого две игры пройдут 1 и 2 апреля в Тюмени (5*, 7* и 9* апреля — если понадобятся).

В другой полуфинальной серии сыграют «Динамо» (Балашиха) и «Зауралье» (Курган).

Напомним, «Торпедо» выиграло в этом сезоне регулярный чемпионат ВХЛ. В своем четвертьфинале усть-каменогорский клуб также по итогам семи матчей обыграл питерское «Динамо».

Что касается «Рубина», то он является обладателем Кубка Братины-2011. Также тюменский клуб дважды играл в финале за главный трофей ВХЛ, в одном из которых уступил карагандинской «Сарыарке» (в сезоне 2013−14).