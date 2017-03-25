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25 марта 2017, 20:52 | Хоккей: Россия | Sports.kz

Определился соперник «Торпедо» в полуфинале плей-офф ВХЛ

Определились все участники ½ финала плей-офф чемпионата ВХЛ.

Определились все участники ½ финала <nobr>плей-офф</nobr> чемпионата <span class=error>ВХЛ</span>. Увеличить
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½ финала плей-офф ВХЛ:

1. «Торпедо» (г. Усть-Каменогорск) — 10. «Рубин» (г. Тюмень).

Матчи состоятся: 28, 29 марта, 1, 2, 5*, 7* и 9* апреля.

6. «Динамо» (г. Балашиха) — 8. «Зауралье» (г. Курган)

Матчи состоятся: 29, 30 марта, 2, 3, 6*, 8* и 10* апреля.

Борьба в сериях матчей 1/8 финала, ¼ финала, ½ финала и финале чемпионата будет вестись до четырех побед. Серия матчей за третье место не проводится. Бронзовые награды получит один из неудачников полуфиналов чемпионата, занявший по итогам первого этапа более высокое место.

Отметим, что победу в регулярном чемпионате ВХЛ одержал Хоккейный клуб «Торпедо» (г. Усть-Каменогорск).

* — Если понадобятся.

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