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https://sport.mail.ru/news/hockey-russia/29202870/
25 марта 2017, 20:37 | Хоккей: Россия | Чемпионат.com

«Рубин» обыграл «СКА-Неву» в седьмом матче и вышел в полуфинал плей-офф ВХЛ

«Рубин» одержал выездную победу над «СКА-Невой» в седьмом матче второго раунда и вышел в полуфинал плей-офф Высшей хоккейной лиги.

Встреча завершилась в овертайме со счётом 4:3.

В первом периоде «армейцы» дважды поразили ворота соперника, отличились Дмитрий Молодцов и Александр Волков. Во втором игровом отрезке Егор Иванов сократил отставание «Рубина», а в середине третьей двадцатиминутки Виталий Каменев сравнял счёт. Вскоре Дмитрий Юдин вновь вывел хозяев вперёд, но Алексей Ложкин перевёл матч в овертайм. На 72-й минуте точку в противостоянии поставил Денис Ячменёв.
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