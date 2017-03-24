«Торпедо» вышло в полуфинал плей-офф ВХЛ

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В первом периоде Вадим Щегольков из «Динамо» открыл счет. Далее в игре дублями отметились Александр Шин и Андрей Белозёров. Под занавес матча шайбу забросил в ворота «Торпедо» Кирилл Тамбиев, но Станислав Тунхузин поставил финальную точку поразив пустые ворота гостей.



«Торпедо» — «Динамо» Санкт-Петербург 5:2 (1:1, 2:0, 2:1)

Счет в серии: 4:3



Шайбы:

0:1 — 00:35 Щегольков (Воробьёв). В равенстве

1:1 — 05:27 Шин (Фадеев). В равенстве

2:1 — 31:43 Шин (Белухин). В равенстве

3:1 — 34:12 Белозёров (Далхёйсен). В равенстве

4:1 — 46:09 Белозёров (Фадеев, Капитуров). В равенстве

4:2 — 59:03 Тамбиев. В большинстве

5:2 — 59:50 Тунхузин (Беляев). В равенстве, в пустые ворота.



Вратари: Кудрявцев — Ложкин

Штраф: 18:38 (4:2, 6:6, 8:30).