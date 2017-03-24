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24 марта 2017, 18:47 | Хоккей: Россия | Sports.kz

«Торпедо» вышло в полуфинал плей-офф ВХЛ

В седьмом матче ¼ плей-офф ВХЛ в Усть-Каменогорске «Торпедо» сыграло с санкт-петербургским «Динамо», пишет Sports.kz.

В седьмом матче ¼ <nobr>плей-офф</nobr> <span class=error>ВХЛ</span> в <nobr>Усть-Каменогорске</nobr> <span class=error>Торпедо</span> сыграло с <nobr>санкт-петербургским</nobr> Динамо пишет Sports.kz. Увеличить
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В первом периоде Вадим Щегольков из «Динамо» открыл счет. Далее в игре дублями отметились Александр Шин и Андрей Белозёров. Под занавес матча шайбу забросил в ворота «Торпедо» Кирилл Тамбиев, но Станислав Тунхузин поставил финальную точку поразив пустые ворота гостей.

«Торпедо» — «Динамо» Санкт-Петербург 5:2 (1:1, 2:0, 2:1)
Счет в серии: 4:3

Шайбы:
0:1 — 00:35 Щегольков (Воробьёв). В равенстве
1:1 — 05:27 Шин (Фадеев). В равенстве
2:1 — 31:43 Шин (Белухин). В равенстве
3:1 — 34:12 Белозёров (Далхёйсен). В равенстве
4:1 — 46:09 Белозёров (Фадеев, Капитуров). В равенстве
4:2 — 59:03 Тамбиев. В большинстве
5:2 — 59:50 Тунхузин (Беляев). В равенстве, в пустые ворота.

Вратари: Кудрявцев — Ложкин
Штраф: 18:38 (4:2, 6:6, 8:30).

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