Тренер Епанчинцев известил ХК «Сарыарка» о своем уходе месяц назад

Контракт специалиста истекал в 2017 году, но был расторгнут по обоюдному согласию в пятницу.

«Регулярным чемпионатом мы довольны, а плей-офф по ряду причин — нет. Месяц назад я говорил с руководством клуба, предупредил, что надо двигаться вперед. Нахождение с семьей для меня очень важный момент, прожить два года без семьи очень тяжело, дети растут. Нашел понимание, так что для них это не новость, все было известно заранее, это не зависело от результата, никаких недомолвок и недопонимания с моей стороны не было», — сказал Епанчинцев.

Епанчинцев с 2015 года был в карагандинском клубе помощником Андрея Потайчука, а середине октября того же года возглавил команду. Под его руководством «Сарыарка» в 2016 году дошла до полуфинала Высшей хоккейной лиги (ВХЛ), а в этом году заняла третье место в чемпионате, но уступила в плей-офф во втором раунде.

Епанчинцев является одним из кандидатов на пост главного тренера клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Спартак». Переговоры с руководством москвичей состоятся в конце недели.