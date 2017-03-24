Тренер Епанчинцев известил ХК «Сарыарка» о своем уходе месяц назад
МОСКВА, 24 марта. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Бывший главный тренер казахстанской «Сарыарки» Вадим Епанчинцев известил руководство клуба о том, что покинет команду еще месяц назад. Об этом он рассказал ТАСС.
Контракт специалиста истекал в 2017 году, но был расторгнут по обоюдному согласию в пятницу.
«Регулярным чемпионатом мы довольны, а
Епанчинцев с 2015 года был в карагандинском клубе помощником Андрея Потайчука, а середине октября того же года возглавил команду. Под его руководством «Сарыарка» в 2016 году дошла до полуфинала Высшей хоккейной лиги (ВХЛ), а в этом году заняла третье место в чемпионате, но уступила в
Епанчинцев является одним из кандидатов на пост главного тренера клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Спартак». Переговоры с руководством москвичей состоятся в конце недели.
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