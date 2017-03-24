«Ирбис» и «Кузнецкие медведи» сыграют с нашивками в виде портрета Гимаева
Сегодня в МХЛ состоятся первые матчи ¼ финала Восточной конференции.
Команды «Ирбис» и «Кузнецкие медведи» проведут встречу с нашивками в виде портрета заслуженного тренера России Сергея Гимаева.
Напомним, что Гимаев скончался 18 марта в Туле на 63-м году жизни во время матча команды ветеранов. На церемонию прощания с ним в ЛДС ЦСКА пришло порядка шести тысяч человек.
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