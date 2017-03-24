Нижегородский хоккеист Данил Веряев вызван в молодежную сборную России

Другой нижегородский хоккеист Дмитрий Родионычев получил вызов в юниорскую сборную России (хоккеисты до 18 лет). После проведения сбора будет определен окончательный состав команды, который отправится на Чемпионат мира в Словакию. Соренования будут проходить в городах Попрад и Спишска-Нова-Вес с 13 по 23 апреля.

Как сообщалось ранее, нижегородское «Торпедо» завершило девятый сезон КХЛ, уступив московскому «Динамо» в матче, состоявшемся 1 марта.