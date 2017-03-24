Нижегородский хоккеист Данил Веряев вызван в молодежную сборную России
По информации ХК «Торпедо», молодежная сборная страны (хоккеисты до 20 лет) проведет сбор в Подмосковье, после чего отправится на турнир пяти наций, который будет проходить в Словакии с 1 по 6 апреля.
Другой нижегородский хоккеист Дмитрий Родионычев получил вызов в юниорскую сборную России (хоккеисты до 18 лет). После проведения сбора будет определен окончательный состав команды, который отправится на Чемпионат мира в Словакию. Соренования будут проходить в городах Попрад и
Как сообщалось ранее, нижегородское «Торпедо» завершило девятый сезон КХЛ, уступив московскому «Динамо» в матче, состоявшемся 1 марта.
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