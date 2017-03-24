Назначен новый главный тренер ХК «Салават Юлаев»
Клуб официально подтвердил кандидатуру финна Эркки Вестерлунда.
Уфимский клуб «Салават Юлаев»
Тренерскую карьеру нынешний наставник «юлаевцев» начал в далеком 1981 году. За это время Вестерлунд успел поработать с юниорской, молодежной и национальной сборными Финляндии.
— В его коллекции наград серебряная и бронзовая медали как Олимпийских игр, так и чемпионатов мира. В 2009 году тренер был включен в зал славы финского хоккея, — уточнили в
Последний год Вестерлунд отдыхал. Хотя до этого финский наставник четыре года тренировал команду КХЛ «Йокерит».
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