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23 марта 2017, 20:42 | Хоккей: Россия | Р-Спорт

Хоккеисты «СКА-Невы» обыграли «Рубин» в овертайме 6-го матча четвертьфинала плей-офф ВХЛ

МОСКВА, 23 мар — Р-Спорт. Хоккеисты тюменского «Рубина» уступили петербургскому клубу «СКА-Нева» в овертайме шестого матча четвертьфинальной серии плей-офф ВХЛ.

Встреча, состоявшаяся в четверг в Тюмени, завершилась со счетом 3:2 (0:0, 1:1, 1:1, 1:0) в пользу гостей. В составе «Рубина» шайбы забросили Денис Ячменёв (на 29-й минуте) и Алексей Ложкин (43). У «СКА-Невы» отличились Михаил Мальцев (38), Максим Мальцев (52) и Денис Орлович-Грудков (62).

Счет в серии до четырех побед стал 3−3. Седьмой матч пройдет 25 марта в Санкт-Петербурге.
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