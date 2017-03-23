Хоккеисты «СКА-Невы» обыграли «Рубин» в овертайме 6-го матча четвертьфинала плей-офф ВХЛ

Встреча, состоявшаяся в четверг в Тюмени, завершилась со счетом 3:2 (0:0, 1:1, 1:1, 1:0) в пользу гостей. В составе «Рубина» шайбы забросили Денис Ячменёв (на 29-й минуте) и Алексей Ложкин (43). У «СКА-Невы» отличились Михаил Мальцев (38), Максим Мальцев (52) и Денис Орлович-Грудков (62).

Счет в серии до четырех побед стал 3−3. Седьмой матч пройдет 25 марта в Санкт-Петербурге.