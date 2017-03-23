Агент Малкина и риелтор. Что стало с чемпионами «Лады"-1994?

В преддверии решающих стадий розыгрыша Кубка Гагарина мы запустили сериал о судьбах игроков, становившихся чемпионами России с 1993 под 2008 год. На очереди тольяттинская «Лада», ставшая чемпионом Межнациональной хоккейной лиги по итогам сезона-1993/94. Коллектив Геннадия Цыгурова оставил на втором месте мощное московское «Динамо», победившее в турнире в предыдущем сезоне. Впервые в нашей хоккейной истории чемпионом стала немосковская команда.

ВРАТАРИ



Андрей Болсуновский

Уроженец Красноярска провёл в Тольятти пять сезонов, успев внести весомый вклад в успехи «автозаводцев». Заканчивал профессиональную карьеру в Липецке, а на тренерском поприще стал заниматься тем, что ему ближе всего — вратарским делом. Болсуновский стал тренером вратарей. Долго оставался верен «Ладе», провёл год в «Сарыарке», а теперь готовит голкиперов для красноярского «Сокола» в тренерском штабе у Александра Титова.

Алексей Марьин

Москвич Алексей Марьин был основным вратарём в тольяттинском клубе. Воспитанник спортивной школы ЦСКА так и не сыграл за московских «армейцев», зато успел побывать в стане их главного соперника — «Спартака». Выступал и за иностранные команды в Венгрии (стал чемпионом страны) и Австрии. В составе сборной участвовал в Кубке Канады 1991 года. Ушёл из жизни на 52-м году жизни 10 августа 2016 года.

Геннадий Ушаков

Первой школой Геннадия Ушакова стало хоккейное училище в родном Одинцово. Долго выступал на Украине в харьковском «Динамо». В «Ладу» приехал играть с ветеранами. В первой команде три человека, включая Болсуновского, неожиданно заболели желтухой. И Ушакова оставили. Затем отправился в «Спартак», где и закончил профессиональную карьеру. Ушёл в агентский бизнес, стал из первых лицензированных агентов в России. Наиболее известными клиентами Ушакова стали Евгений Малкин и Сергей Гончар.

ЗАЩИТНИКИ



Олег Бурлуцкий

Родился в Прокопьевске. Поиграл за многие российские клубы. Помимо «Лады» известен по выступлениям за «Спартак», «Авангард», «Кристалл», «Химик» и «Нефтяник». На закате карьеры доигрывал в ступинском «Капитане», где затем занялся тренерским делом. Сейчас играет в «Лиге Легенд» мирового хоккея, на привычной позиции защитника.

Олег Волков

Долго играл за «Ладу». Впоследствии стал чемпионом не только России, но и Беларуси, в минской «Юности». Является зятем известного российского защитника Алексея Емелина, выступающего в НХЛ за «Монреаль». Работал в СДЮШОР «Лада», тренером тольяттинской «молодёжки», а до недавнего времени — помощником Ришата Гимаева в «Нефтянике». После недавней отставки Гимаева вслед за ним покинул Альметьевск и Волков.

Максим Галанов

Единственный хоккеист из той чемпионской «Лады», кто поиграл в НХЛ. Да не где-нибудь, а в «Питтсбурге». Бок о бок с Яромиром Ягром, Алексеем Ковалёвым и Алексеем Морозовым. Пробовал свои силы в «Атланте», в «Тампе». Вот что значит чемпионства с «Ладой», открывшие для Галанова новую дорогу. Позже вернулся в Россию, где играл за «Нефтехимик», «Кузню» и «Северсталь». Заканчивал в красноярском «Соколе». Два сезона работал генменеджером сибирского клуба. По-прежнему живёт в Красноярске. Женат, двое детей. Есть небольшой бизнес. Учится в Высшей школе тренеров в Челябинске. Хоккей не бросает, проводит мастер-классы, тренируется с ветеранами.



Виктор Дронов

После дебютного чемпионского сезона в «Ладе» играл в Норильске, Липецке, Хабаровске и даже Германии. Поработал ассистентом главного тренера в ХК «Тамбов», но больших успехов на этом поприще не достиг. В 2015 году работал главным тренером в можайской команде «Драгуны». Сейчас является одним из преподавателей в коммерческой школе хоккейного мастерства с собственной методикой тренировок.

Павел Зубов

Будучи хоккеистов, Павел Зубов попробовал свои силы во многих командах. Долго выступал за кемеровскую «Энергию», самарский ЦСК ВВС. Играл и в Беларуси, за жлобинский «Металлург». Именно там Зубов долгое время работал в тренерском штабе, а затем его соотечественник Андрея Скабелка пригласил коллегу в «Сибирь». Скабелки в «Сибири» уже нет, а вот Зубов продолжает работать с командой, не вышедшей в плей-офф.

Олег Кофтун

Родился в Красноярке. Долго играл в СК «Урицкого» и «Итиле», ещё в советские времена. Затем перебрался в Тольятти и завоевал в «Ладе» два трофея. Был помощником главного тренера в сборной России U18, возглавляет СДЮШОР «Ак Барс». Работал в молодёжной команде «Ирбис» вплоть до 2016 года.



Михаил Милёхин

Родился в Саратове, после удачного выступления в «Ладе» уехал во второй шведский дивизион. Позднее вернулся и выступал за родной саратовский «Кристалл», а также «Нефтяник» из Альметьевска. В настоящее время возглавляет клуб МХЛ СКА-1946 из Санкт-Петербурга, входящего с систему команды СКА.

Игорь Никитин

Уфимец Игорь Никитин после выступления за «Ладу», в которой он был капитаном и выигрывал чемпионство, поиграл в «армейских» командах ЦСКА и ЦСК ВВС, а завершил карьеру в «Нефтянике» из Лениногорска. Становился чемпионом Европы среди юниоров в 1984 году. Работал в тольяттинском СДЮШОР, водителем во второй команде. Скоропостижно скончался в 2013 году в возрасте 47 лет.

Юрий Панов

Уроженец Омска большую часть карьеры провёл в «Авангарде». Но успел поиграть и в «Ладе», с которой стал чемпионом страны. Закончив карьеру, Панов приступил к тренерской деятельности. Мы помним, как он успешно работал с омской «молодёжкой», а затем и в первом штабе помощником у Евгения Корноухова. В данный момент помогает Вадиму Епанчинцеву в «Сарыарке», выступающей в ВХЛ.

Сергей Пережогин

Воспитанник пензенского хоккея. Ещё занимаясь в ДЮСШОР, эпизодически появлялся в составе «Дизелиста». На высшем уровне поиграл в «Химике», «Ладе», с которой ему и повезло занять первое место в 1994 году. Закончил карьеру всё там же, в родной Пензе.

Владимир Тарасов

Завоевал два чемпионства с «Ладой», выступал за «Северсталь», СКА и другие команды. Доигрывал в Кемерово и Саратове. Работал в СДЮШОР «Лада» вместе с покойным Игорем Никитиным. До сих пор занимается с молодыми хоккеистами, в тренерском штабе «Лады"-2006. Недавно его подопечные выступали на первенстве России среди юношей и турнире памяти Вячеслава Безукладникова.

Дмитрий Шулаков

После выступления за «Ладу» долго поиграл на Дальнем Востоке, в Сибири. В 2007 году находился в «Ермаке» из Ангарска, но покинул клуб, написав заявление об уходе. Выступает за местные ветеранские команды. Воспитывает дочь, которой 24 года. Старший брат Виталия Шулакова, защитника ханты-мансийской «Югры».

Рафик Якубов

Казанец Якубов большую часть карьеры провёл в родном Татарстане. СК «Урицкого», позднее «Ак Барс», «Нефтехимик». В «Ладе» Якубов поиграл в первый чемпионский гол тольяттинцев. Нынче Рафик Якубов занимает пост генерального менеджера в альметьевском «Нефтянике». Пусть и Высшая лига, но зато родная республика.

НАПАДАЮЩИЕ



Алексей Алексеев

Выиграл чемпионство с «Ладой», после чего знатно покуролесил по стране. Не отличался результативностью, делая акцент на других качествах. Заканчивал карьеру в «Амуре» и жлобинском «Металлурге». Работал в системе «Лады» тренером детских и юношеских команд, а затем получил предложение возглавить клуб Высшей лиги ХК «Рязань», где работал ассистентом Павла Десяткова. Команда вылетела в первом раунде нынешнего розыгрыша плей-офф, уступив клубу «СКА-Нева» в четырёх матчах.

Вячеслав Безукладников

Один из главных долгожителей клуба. Родился в Свердловске, а в «Ладу» был приглашён в сезоне-1991/92. Дважды выигрывал золотые медали. Прирождённый бомбардир, постоянно нацеленный на ворота соперника. Впоследствии стал капитаном команды. 4 июля 2001 года во время тренировочных сборов команды в Болгарии при Валерии Постникове неожиданно почувствовал себя плохо. Был госпитализирован, но 10 июля скончался от цирроза печени. Хоккейный клуб «Лада» принял решение увековечить память Вячеслава, учредив ежегодный турнир детских команд разных городов.

Эдуард Горбачёв

Будучи профессиональным хоккеистом, являлся любимцем тольяттинских болельщиков. Многое сделал для развития местного хоккея и больших побед «Лады». Далее переехал в Чехию, но достаточно скоро вернулся обратно. Последними клубами Горбачёва стали «Южный Урал» и новополоцкий «Химик». Трудился в «Ладье», а сейчас работает тренером другой в молодёжной команде — «Ирбис» из системы «Ак Барса». Помощник главного тренера Дмитрия Балмина.

Пётр Горюнов

Чемпионство с «Ладой» стало первым и последним в карьере Горюнова на клубном уровне. Большими достижениями он похвастать не может. Закончив с хоккеем, вернулся в родной Нижний Новгород, где начал работать тренером в детской школе. «Торпедо» и «Лада» стали двумя главными клубами для Петра Горюнова. Воспитанник нынешнего генерального директора нижегородцев Виктора Харитонова. Чемпион мира среди ветеранов.

Павел Десятков

Долгое время играл в «Ладе», затем доигрывал в «Сибири», «Кузне», Самаре, Челябинске и Кургане, нигде подолгу не задерживаясь. Приступил к тренерской карьере, работал главным тренером «Ладьи», ассистентом главного тренера «Лады», а также на схожей должности в ЦСК ВВС. Ещё недавно возглавлял ХК «Рязань», но 4 декабря 2016 года покинул свой пост, уступил вакантное место бывшему одноклубнику Алексею Алексееву.

Анатолий Емелин

Уфимец Емелин много лет посвятил «Салавату Юлаеву». Уфа и Тольятти — два родных города для Анатолия. Емелин — Свинцицкий — Шайдуллин, какая была тройка! Именно в «Ладе» Емелин начал и тренерскую карьеру, после чего трудился в «Кузне» и «Автомобилисте». Став тренером, он сдружился с Леонидом Вайсфельдом, с которым они теперь работают дуэтом. Один на управленческой должности, а другой — на тренерской. Сейчас Анатолий Емелин тренирует уфимский клуб. Главным не получилось, поэтому пришлось уступить место Игорю Захаркину. Однако Захаркин прекратил сотрудничество с «Салаватом», а Емелин по-прежнему в штабе.

Сергей Жеребцов

Омич, после «Лады» играл за «Рубин», «Кузню» и «Молот-Прикамье». Много внимания уделяет сыну Семёну, который выступал в «Авангарде», «Ермаке», «Ак Барсе» и «Нефтянике». Затем перебрался в Казахстан, где играл за скромный «Темиртау». Полностью свой хоккейный талант Жеребцов-младший так и не раскрыл.

Дмитрий Затонский

Уроженец Новосибирска Дмитрий Затонский становился чемпионом России не только в «Ладе», но и в «Авангарде». Затонский выступал в Омске в золотые для клуба годы, сделав очень многое для этой команды. Но и в Тольятти его прекрасно помнят. В настоящее время Дмитрий отошёл от хоккея. Он живёт в родном городе, где занимается гостиничным бизнесом.

Юрий Злов

Заканчивал карьеру в «Крыльях Советов» в начале 2000-х. Работает главным тренером юношей 2005 года рождения в команде «Лада». Недавно его ученики выступали на соревнованиях в Новомосковске, а до этого — на февральском турнире, посвящённом Дню защитника отечества. Памятное сочетание Злов — Безукладников — Горбачёв частенько наводило шороху на льду. Имеет собственный бизнес по производству пилорам.

Александр Иванов

После чемпионства с «Ладой» выступал во многих клубах, последними из которых были ТХК и «Кристалл» из Электростали. Начал карьеру тренера в Беларуси в команде «Брест». Потом перебрался в нечужой для себя «Кристалл», а далее стал тренером в питерском «Динамо» из МХЛ. Нынче возглавляет юношескую команду «Кристалла» 2005 года рождения. Из недавних турниров можно отметить Международный турнир на Кубок «Золотая клюшка» и Открытый Кубок Московской области.

Константин Кузьмичёв

Работает в детской школе «Лады», возит ребятишек на соревнования. Сам является местным воспитанником. Последними командами Кузьмичёва на профессиональном уровне стали ХК «Липецк» и «Металлург» из города Серов.

Сергей Марчков

Выиграв с «Ладой» золотые медали российского первенства, Марчков вступил в конфликт с главным тренером Геннадием Цыгуровым. В результате пропустил едва ли не весь следующий сезон, далее поиграл за Самару и принял решение улететь в Швецию. Долгое время выступал в шведской лиге, оставшись жить в этой стране вместе с семьёй.

Виктор Марусов

Магнитогорский воспитанник, долгое время играл за «Магнитку». Успел зацепить чемпионский сезон в «Ладе». По завершении карьеры ушёл в риелторский бизнес. В настоящее время индивидуальный предприниматель. Основной вид деятельности — аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом.

Александр Нестеров

Омич, отыгравший в «Авангарде» всего год, а затем посвятивший свою хоккейную жизнь «Ладе». Нестеров известен и по тренерской работе в штабе тольяттинцев, где он помогал Петру Воробьёву и Анатолию Емелину. Также работал тренером в Хабаровске, в мытищинском «Атланте». После увольнения Сергея Светлова был исполняющим обязанности главного тренера. Живёт в Тольятти, тренерской работой на данный момент не занимается, решив взять паузу.

Станислав Панфиленков

Успел принять участие в двух молодёжных чемпионатах мира в составе сборной СССР, выиграв золото и серебро. Решил стать детским тренером. Работал в московской команде «Серебряные Акулы», а сейчас является наставником команды «Ястребы», где занимается с ребятами 2007 года рождения. Доволен, что жизнь сложилась именно так.

Андрей Разин

Разин является одним из наиболее известных на данный момент людей из той чемпионской «Лады». Прежде всего за счёт харизмы. Разин был мастеровитым центрфорвардом и успел поиграть в одном звене с Сергеем Мозякиным в ЦСКА. Однако наиболее близкими для Разина командами являются «Лада» и «Магнитка». Став тренером, он пробивался в КХЛ из ижевской «Ижстали». Пробовал свои силы в «Автомобилисте» и «Югре». Сейчас активно ищет новое место работы.

Олег Рудаков

Родился в Воронеже. Именно там в итоге и вешал коньки на гвоздь, выступая в конце карьеры за местный «Буран». Сейчас работает в Воронежской области, являясь главным тренером команды «Россошь», выступающей в МХЛ Б.

Иван Свинцицкий

Украинец, родился в Житомире. Карьеру заканчивал в немецком чемпионате. Сын играет в хоккей, а сам Свинцицкий поработал в детской школе. По последней информации, испытывает серьёзные проблемы с ногами, которые не дают ему в полной мере заниматься любимым делом. Пробовал заниматься бизнесом.

Андрей Сидоров

Выступал за харьковские и киевские команды. Завоёвывал золотую и серебряную медали на молодёжных чемпионатах мира в составе советской сборной. Был задрафтован «Вашингтоном», но за океаном у него не сложилось. В чемпионской «Ладе» играл на закате карьеры. Умер 29 апреля 2009 года. Похоронен на родине в Киеве.

ИгорьТрухачёв

Поиграв в «Ладе», перешёл в ХК «Липецк», а окончательно завязал с большим хоккеем в Воронеже. Также выступал за «Рубин», саратовский «Кристалл» и «Молот». Живёт в Липецке, помогает местной молодёжи, играет за команду ветеранов. Недавно вместе с Игорем Балмочных провёл мастер-класс на одной из местных хоккейных коробок, показав упражнения, которые отрабатывают на тренировках: броски, маневрирование между препятствиями, виражи и торможения, хоккейный бег.

Вадим Шайдуллин

Казанский воспитанник. Долгое время играл за тамошний СК «Урицкого». Был в свердловском СКА, «Итиле», а затем вошёл в чемпионский состав «Лады». Поиграл и за рубежом, а заканчивал в Тюмени и Новокузнецке. Стал тренером, трудился в системе «Ак Барса», в команде «Ирбис», которую возглавлял. Работал ассистентом главного тренера в нижнетагильском «Спутнике». Сейчас живёт в Казани, играет за команду ветеранов «Ак Барса», занимается семейными делами. Воспитывает сына Андрея.