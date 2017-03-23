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https://sport.mail.ru/news/hockey-russia/29174623/
23 марта 2017, 10:03 | Хоккей: Россия | ТАСС

Фазель назвал телекомментатора Гимаева добрым сыном хоккея

МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. Заслуженный тренер России, эксперт и телекомментатор Сергей Гимаев, скончавшийся в субботу, был добрым сыном хоккея. Такое мнение ТАСС высказал президент Международной федерации хоккея (IIHF) Рене Фазель.

Глава IIHF был искренне удивлен узнав о кончине известного тренера и телекомментатора. Увеличить
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Гимаев скончался в Туле во время матча ветеранов на 63-м году жизни. Прощание и похороны со специалистом прошли во вторник.

«Я знал Сергея лично, мы встречались несколько раз. То, что случилось, это очень грустно. Я был искренне удивлен, когда услышал о его кончине, ведь он был весьма молод. Могу назвать его добрым сыном хоккея», — сказал Фазель.
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