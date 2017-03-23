Дубровский рассчитывает, что «Трактор» сделает шаг вперед

«Хоккейный клуб “Трактор” — любимая команда Челябинска, отметившая в этом году семидесятилетие со дня основания, — подчеркнул Борис Дубровский. — Мы были вправе рассчитывать в этом сезоне на хороший итог, на шаг вперед. И он был сделан, команда выполнила поставленную перед ней задачу и вышла в плей-офф, показав лучший результат со времен Валерия Белоусова. Мне, как и всем болельщикам, хотелось, чтобы команда прошла дальше, в следующую стадию кубка Гагарина, обыграла “Барыс”. Все основания для того, чтобы эти ожидания оправдались, были. И раз не получилось, значит, есть, над чем работать, в чем совершенствоваться».

Глава региона отметил командные и личные достижения игроков «Трактора» в прошедшем сезоне. «У нас — лучшая оборона во всей Восточной конференции, мы — вторые среди самых дисциплинированных команд регулярного чемпионата. Хочу напомнить, что в главную сборную страны вызывались Василий Демченко и Алексей Кручинин, а юный Виталий Кравцов признавался лучшим новичком первого раунда плей-офф. С молодежью связаны у меня особые надежды», — отметил губернатор.

Глава региона подчеркнул особый вклад болельщиков, которые были вместе с командой и в дни триумфа, и после обидных поражений. «На нашей арене в этом сезоне царила здоровая атмосфера и аура, способствующая приходить и поддерживать команду. Это подтверждает и статистика, по которой “Трактор” — в пятерке лучших по заполняемости трибун. Спасибо людям, которые приходили на игры, одни, с друзьями или семьями, и болели за команду», — резюмировал Борис Дубровский.