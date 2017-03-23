Хоккеисты «Града» разгромили женскую сборную России в товарищеском матче

Встреча, прошедшая в среду в Москве, завершилась поражением российских хоккеисток со счетом 1:7. Единственной шайбой за сборную России в третьем периоде отметилась Анна Шохина с передачи Елены Дергачёвой.

«Сегодня нам противостояла довольно мастеровитая команда, которая показала наши слабые стороны и моменты, в которых необходимо добавлять. Я считаю, что этот матч очень полезен. Конечно, уровень мастерства в мужском хоккее выше, чем в женском. Девчонки старались и сражались, как могли. В итоге мы отметили для себя то, над чем еще нужно работать», — цитирует главного тренера сборной Алексея Чистякова сайт ФХР.

Игрой против «Града» женская сборная завершила сбор перед чемпионатом мира, который начнётся 31 марта в США. Утром 24 марта команда вылетит в США, где проведет недельный тренировочный лагерь и сыграет еще один выставочный матч против сборной Швейцарии 28 марта.