Фарм-клуб «Куньлуня» из Харбина выступит в чемпионате ВХЛ в сезоне-2017/18
Китайский клуб «Харбин», входящий в систему клуба Континентальной хоккейной лиги «Куньлунь», выступит в чемпионате Высшей хоккейной лиги в сезоне-2017/18, сообщил агентству «Р-Спорт» источник, близкий к ситуации.
«Куньлунь» вошел в состав КХЛ перед сезоном-2016/17, в дебютном сезоне команда заняла восьмое место в Восточной конференции, а в первом раунде
«Клуб из Харбина выступит в чемпионате Высшей хоккейной лиги в следующем сезоне», — сообщил источник агентства.
«Такие планы у китайской стороны есть, разговоры такие есть, посмотрим, во что это выльется. Официально о
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