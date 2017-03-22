Фарм-клуб «Куньлуня» из Харбина выступит в чемпионате ВХЛ в сезоне-2017/18

«Куньлунь» вошел в состав КХЛ перед сезоном-2016/17, в дебютном сезоне команда заняла восьмое место в Восточной конференции, а в первом раунде плей-офф проиграла магнитогорскому «Металлургу» со счетом 1−4.

«Клуб из Харбина выступит в чемпионате Высшей хоккейной лиги в следующем сезоне», — сообщил источник агентства.