Еще раз о Знарке, Гимаеве и Уважении с большой буквы

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Я все еще нахожусь под впечатлением этой потери для наших хоккейных СМИ. И вчера особенно сильно ощутил безжалостность нашей профессии. В первую очередь к нам самим.

Я приехал вчера в ЛСК ЦСКА не по заданию редакции. Просто хотел проститься, как очень многие мои знакомые журналисты, с Сергеем Наильевичем.

Но так вышло, что мой коллега, который должен был сделать этот траурный репортаж, сам почувствовал себя в этот день очень плохо и слег.

Поэтому все два с половиной часа, что длилось прощание с Гимаевым, я тоже простоял возле его гроба. В некоем карауле, не почетном — в зоне выделенной для прессы, снимающей происходящее на фото и видеокамеры. Записывал прощальные речи, задавал вопросы известным в хоккее людям.

О Гимаеве действительно много слов было вчера сказано. Очень хороших, от сердца, и очень честных.

Но вот сегодня, на следующий день, я понял, что в душу мне запал больше всего другой эпизод. Безмолвный. С участием главного тренера сборной России Олега Знарка. Он вчера ни слова не сказал, но….

Вот понимаете, много вчера прошло мимо меня известных в хоккейном мире людей. Я даже перечислять не могу. Очень длинный список.

Так почему же в память запал именно Знарок, который подошел к гробу Гимаева с охапкой гвоздик вместе с первым вице-президентом ФХР Романом Ротенбергом?

Наверное, потому что тренер нашей сборной сделал то, чего другие не делали. Он застыл на несколько секунд у гроба Наильича, глядя ему в лицо. А потом резко, порывисто поклонился ему. Обнял Гимаева-младшего. И молча ушел. Все это уместилось в очень короткий промежуток времени. 25 секунд на видеозаписи.

Понимаете… Вот очень часто Знарка упрекают в неуважении к журналистам на пресс-конференциях. По крайней мере, так считают те, кто не знал его в бытность тренером ХК МВД. Мы то, ветераны СМИ, понимаем, насколько Олег Валерьевич стал сейчас более открытым, доброжелательным и доступным. А вот семь лет назад действительно было — не подступишься к нему!

Но вот именно Знарок — один из всех — поклонился Гимаеву чуть не в пояс.

А я первый раз видел, чтоб Знарок перед кем-то голову склонил. И вот это — Уважение. Самое настоящее и искреннее. Потому что и на пресс-конференциях после матча, куда Гимаев любил захаживать сразу после эфира, Сергей Наильевич мог запросто выкрикнуть тренеру вопрос. Прилюдно и, как правило, с заковыкой. И Знарок отвечал. А после пресс-конференции еще долго беседовал зачастую с Гимаевым. Объяснял, советовался, прислушивался….

Мне вот часто жалуются: «Знарок не любит и не уважает журналистов…».

Но вот вчера же, на торжественной церемонии, коллега Гимаева телеведущий Денис Казанцев очень тонко подметил одну вещь о современном понятии «слава».

— Очень легко она сейчас дается, — сказал Казанцев. — Покемона поймал, и весь мир тебя знает.

Сказал в том смысле, что вот у Гимаева слава была совсем другая, честно заработанная долгим круглосуточным бдением на страже интересов нашего хоккея.

А я хочу сказать примерно тоже самое про уважение. Я за то, чтоб и его не раздавали просто так — только за каверзные вопросы, которые порой задаются действительно из желания поддеть специалиста в горячий момент после матча и вывести его на публичные эмоции.

Уважение тоже надо заслужить. Как заслужил его Гимаев — от недоверчивого к прессе Знарка.

Ну и напоследок. Возможно, я ошибаюсь и кого-то просто не заметил. Но, по-моему, Знарок вчера был чуть ли не единственным тренером клуба КХЛ, который пришел проститься с Гимаевым. Лично я кроме него видел только наставника «Витязя» Валерия Белова.

Но у Белова Сергей Гимаев-младший сейчас в команде играет. А Знарок прилетел на похороны друга из Питера. Хотя у него уже завтра начнется полуфинальный бой за Кубок Гагарина.

Он единственный из тренеров клубов КХЛ, кто прибыл из другого города. Нашел время.

Вот такое вот «неуважение» к СМИ со стороны главного тренера СКА и сборной России.