Еще раз о Знарке, Гимаеве и Уважении с большой буквы
Обозреватель «Советского спорта» Дмитрий Пономаренко — об одном из эпизодов на вчерашней церемонии прощания с известным экспертом и телекомментатором Сергеем Гимаевым.
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Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Я все еще нахожусь под впечатлением этой потери для наших хоккейных СМИ. И вчера особенно сильно ощутил безжалостность нашей профессии. В первую очередь к нам самим.
Я приехал вчера в ЛСК ЦСКА не по заданию редакции. Просто хотел проститься, как очень многие мои знакомые журналисты, с Сергеем Наильевичем.
Но так вышло, что мой коллега, который должен был сделать этот траурный репортаж, сам почувствовал себя в этот день очень плохо и слег.
Поэтому все два с половиной часа, что длилось прощание с Гимаевым, я тоже простоял возле его гроба. В некоем карауле, не почетном — в зоне выделенной для прессы, снимающей происходящее на фото и видеокамеры. Записывал прощальные речи, задавал вопросы известным в хоккее людям.
О Гимаеве действительно много слов было вчера сказано. Очень хороших, от сердца, и очень честных.
Но вот сегодня, на следующий день, я понял, что в душу мне запал больше всего другой эпизод. Безмолвный. С участием главного тренера сборной России Олега Знарка. Он вчера ни слова не сказал, но….
Вот понимаете, много вчера прошло мимо меня известных в хоккейном мире людей. Я даже перечислять не могу. Очень длинный список.
Так почему же в память запал именно Знарок, который подошел к гробу Гимаева с охапкой гвоздик вместе с первым
Наверное, потому что тренер нашей сборной сделал то, чего другие не делали. Он застыл на несколько секунд у гроба Наильича, глядя ему в лицо. А потом резко, порывисто поклонился ему. Обнял
Понимаете… Вот очень часто Знарка упрекают в неуважении к журналистам на
Но вот именно Знарок — один из всех — поклонился Гимаеву чуть не в пояс.
А я первый раз видел, чтоб Знарок перед
Мне вот часто жалуются: «Знарок не любит и не уважает журналистов…».
Но вот вчера же, на торжественной церемонии, коллега Гимаева телеведущий Денис Казанцев очень тонко подметил одну вещь о современном понятии «слава».
— Очень легко она сейчас дается, — сказал Казанцев. — Покемона поймал, и весь мир тебя знает.
Сказал в том смысле, что вот у Гимаева слава была совсем другая, честно заработанная долгим круглосуточным бдением на страже интересов нашего хоккея.
А я хочу сказать примерно тоже самое про уважение. Я за то, чтоб и его не раздавали просто так — только за каверзные вопросы, которые порой задаются действительно из желания поддеть специалиста в горячий момент после матча и вывести его на публичные эмоции.
Уважение тоже надо заслужить. Как заслужил его Гимаев — от недоверчивого к прессе Знарка.
Ну и напоследок. Возможно, я ошибаюсь и
Но у Белова Сергей
Он единственный из тренеров клубов КХЛ, кто прибыл из другого города. Нашел время.
Вот такое вот «неуважение» к СМИ со стороны главного тренера СКА и сборной России.
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