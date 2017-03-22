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https://sport.mail.ru/news/hockey-russia/29164394/
22 марта 2017, 14:49 | Хоккей: Россия | ТАСС

ХК «Авангард» пока не подписал контракт с новым главным тренером

Ранее агент белорусского специалиста Андрея Скабелки сообщил ТАСС, что его клиент с высокой долей вероятности возглавит омский клуб.

МОСКВА, 22 марта. /ТАСС/. Омский клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Авангард» еще не подписал контракт с новым главным тренером команды, сообщает пресс-служба омичей.

«Ни с одним из потенциальных кандидатов на пост главного тренера команды контракт пока не подписан», — говорится в заявлении.

Во вторник «Авангард» сообщил, что соглашение с Федором Канарейкиным, под руководством которого команда играла в текущем сезоне, продлен не будет. «Авангард» занял второе место в регулярном чемпионате, однако проиграл в полуфинальной серии Восточной конференции казанскому «Ак Барсу».

Как в среду сообщил ТАСС агент белорусского специалиста Андрея Скабелки, его клиент с высокой долей вероятности возглавит «Авангард».
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