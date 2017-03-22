ХК «Авангард» пока не подписал контракт с новым главным тренером
Ранее агент белорусского специалиста Андрея Скабелки сообщил ТАСС, что его клиент с высокой долей вероятности возглавит омский клуб.
МОСКВА, 22 марта. /ТАСС/. Омский клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Авангард» еще не подписал контракт с новым главным тренером команды, сообщает
«Ни с одним из потенциальных кандидатов на пост главного тренера команды контракт пока не подписан», — говорится в заявлении.
Во вторник «Авангард» сообщил, что соглашение с Федором Канарейкиным, под руководством которого команда играла в текущем сезоне, продлен не будет. «Авангард» занял второе место в регулярном чемпионате, однако проиграл в полуфинальной серии Восточной конференции казанскому «Ак Барсу».
Как в среду сообщил ТАСС агент белорусского специалиста Андрея Скабелки, его клиент с высокой долей вероятности возглавит «Авангард».
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