ХК «Авангард» пока не подписал контракт с новым главным тренером

МОСКВА, 22 марта. /ТАСС/. Омский клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Авангард» еще не подписал контракт с новым главным тренером команды, сообщает пресс-служба омичей.

«Ни с одним из потенциальных кандидатов на пост главного тренера команды контракт пока не подписан», — говорится в заявлении.

Во вторник «Авангард» сообщил, что соглашение с Федором Канарейкиным, под руководством которого команда играла в текущем сезоне, продлен не будет. «Авангард» занял второе место в регулярном чемпионате, однако проиграл в полуфинальной серии Восточной конференции казанскому «Ак Барсу».

Как в среду сообщил ТАСС агент белорусского специалиста Андрея Скабелки, его клиент с высокой долей вероятности возглавит «Авангард».