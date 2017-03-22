В Самаре пройдет «Кубок Третьяка»

В Самаре с 2 по 7 апреля пройдет всероссийский турнир по хоккею среди 11-летних игроков «Кубок Владислава Третьяка». Об этом сообщает сайт sgpress.ru. В соревнованиях примет участие и самарская команда хоккейной школы «Комета». Матчи пройдут во Дворце спорта на ул. Молодогвардейской, 222. Торжественное открытие — 2 апреля в 17.00.