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22 марта 2017, 9:32 | Хоккей: Россия | Pro Город Самара

В Самаре пройдет «Кубок Третьяка»

В соревнованиях примет участие и самарская команда хоккейной школы «Комета».

В Самаре с 2 по 7 апреля пройдет всероссийский турнир по хоккею среди 11-летних игроков «Кубок Владислава Третьяка». Об этом сообщает сайт sgpress.ru. В соревнованиях примет участие и самарская команда хоккейной школы «Комета». Матчи пройдут во Дворце спорта на ул. Молодогвардейской, 222. Торжественное открытие — 2 апреля в 17.00.
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