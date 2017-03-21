Встреча завершилась со счётом 2:0, тюменская команда вышла вперёд в серии со счётом 3−2.



Денис Ячменёв открыл счёт на последней минуте второго периода, а окончательный результат установил Алексей Ложкин, пославший шайбу в пустые ворота за семь секунд до финальной сирены. Вратарь Денис Франскевич сыграл на ноль, отразив 32 броска.