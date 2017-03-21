«Рубин» обыграл «СКА-Нева» в плей-офф ВХЛ, счёт в серии — 3−2
«Рубин» одержал выездную победу над «СКА-Нева» в пятом матче второго раунда
плей-офф ВХЛ.
Встреча завершилась со счётом 2:0, тюменская команда вышла вперёд в серии со счётом 3−2.
Денис Ячменёв открыл счёт на последней минуте второго периода, а окончательный результат установил Алексей Ложкин, пославший шайбу в пустые ворота за семь секунд до финальной сирены. Вратарь Денис Франскевич сыграл на ноль, отразив 32 броска.
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