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https://sport.mail.ru/news/hockey-russia/29157676/
21 марта 2017, 22:27 | Хоккей: Россия | Чемпионат.com

«Рубин» обыграл «СКА-Нева» в плей-офф ВХЛ, счёт в серии — 3−2

«Рубин» одержал выездную победу над «СКА-Нева» в пятом матче второго раунда плей-офф ВХЛ.

Встреча завершилась со счётом 2:0, тюменская команда вышла вперёд в серии со счётом 3−2.

Денис Ячменёв открыл счёт на последней минуте второго периода, а окончательный результат установил Алексей Ложкин, пославший шайбу в пустые ворота за семь секунд до финальной сирены. Вратарь Денис Франскевич сыграл на ноль, отразив 32 броска.
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