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https://sport.mail.ru/news/hockey-russia/29157045/
21 марта 2017, 20:27 | Хоккей: Россия | Чемпионат.com

Доненко, Луговяк и Васильев — лучшие игроки первого раунда плей-офф МХЛ

МХЛ определила лучших игроков первого раунда розыгрыша Кубка Харламова.

Лучшим вратарём стал Богдан Доненко из «Русских Витязей». 19-летний голкипер провёл в первом раунде плей-офф четыре матча с МХК «Спартак» и пропустил шесть шайб. Коэффициент надёжности — 1,44. Процент отражённых бросков — 94 в среднем за игру, всего отразил 90 из 96 выстрелов по своим владениям. На площадке провёл 250 минут.

Лучшим защитником стал Семён Луговяк из «Красной Армии». 19-летний игрок обороны за пять проведённых матчей серии с МХК «Динамо» забросил 1 шайбу и сделал 3 результативные передачи. Показатель полезности Луговяка — «+7», в первом раунде плей-офф он не набрал ни одной минуты штрафа.

Лучшим нападающим признан Антон Васильев из МХК «Динамо СПб». 18-летний форвард провёл все пять матчей в серии с «Красной Армией», в которых отметился 4 заброшенными шайбами и 4 результативными передачами.
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