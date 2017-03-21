Доненко, Луговяк и Васильев — лучшие игроки первого раунда плей-офф МХЛ
МХЛ определила лучших игроков первого раунда розыгрыша Кубка Харламова.
Лучшим вратарём стал Богдан Доненко из «Русских Витязей». 19-летний голкипер провёл в первом раунде
Лучшим защитником стал Семён Луговяк из «Красной Армии». 19-летний игрок обороны за пять проведённых матчей серии с МХК «Динамо» забросил 1 шайбу и сделал 3 результативные передачи. Показатель полезности Луговяка — «+7», в первом раунде
Лучшим нападающим признан Антон Васильев из МХК «Динамо СПб». 18-летний форвард провёл все пять матчей в серии с «Красной Армией», в которых отметился 4 заброшенными шайбами и 4 результативными передачами.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter