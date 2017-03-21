Стал известен состав олимпийской сборной России на товарищеские матчи с Латвией

Вратари: Илья Сорокин (ЦСКА), Василий Демченко («Трактор»), Владислав Гросс («Автомобилист»).



Защитники: Богдан Киселевич, Игорь Ожиганов, Артём Блажиевский, Михаил Науменков (все — ЦСКА), Захар Арзамасцев («Салават Юлаев»), Андрей Миронов («Динамо» М), Ярослав Дыбленко, Владислав Провольнев (оба — «Спартак»).

Нападающие: Валерий Ничушкин, Андрей Светлаков, Сергей Андронов, Иван Телегин, Максим Мамин (все — ЦСКА), Кирилл Капризов, Михаил Воробьёв (оба — «Салават Юлаев»), Сергей Шумаков, Максим Шалунов, Степан Санников (все — «Сибирь»), Анатолий Голышев («Автомобилист»), Вячеслав Лещенко («Спартак»), Максим Карпов («Динамо»), Антон Бурдасов («Авангард»), Виктор Комаров («Лада»).



Цель сбора — подготовка к товарищеским матчам с национальной сборной Латвии, которые состоятся в Риге 1 и 2 апреля, а также просмотр кандидатов в рамках подготовки к чемпионату мира в Кёльне. Руководить командой будут главный тренер Олег Браташ и ассистент Игорь Никитин.