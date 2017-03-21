Вячеслав Фетисов: Гимаев был душой российского хоккея

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Все его одноклубники, не сговариваясь, отмечали, прежде всего, душевные качества своего товарища.

27 ноября 2014 года — на похоронах легендарного тренера армейского клуба Виктора Тихонова я спросил у Сергея Гимаева: «отчего на проводах именитого наставника в ледовом дворце ЦСКА было немного слез?

Тогда Сергей Наильевич отреагировал молниеносно: «Просто многие из нас воспринимали Виктора Васильевича не просто как живого человека, а как небожителя, который теперь точно вознесся на небеса».

Сегодня в том же Ледовом дворце ЦСКА на Ленинградском проспекте столицы страна прощалась с Гимаевым.

Как мы, болельщики, воспринимали Сергея Наильевича? Как небожителя — точно нет, он со всеми разговаривал на равных и без пафоса….

Если верна мысль Евгения Евтушенко, что Всеволод Бобров — «Гагарин шайбы на Руси, то не сложно согласиться и с утверждением: «Сергей Гимаев — душа отечественного хоккея».

Об этом говорили сегодня его выдающиеся одноклубники.

СЕРГЕЙ БАБИНОВ: «РАБОТА КОММЕНТАТОРА, ДУМАЮ, БЫЛА ЕГО ПРИЗВАНИЕМ»

— Сергей Наильевич был уникальным человеком, как на льду, так и за его пределами. Других в хоккейной команде ЦСКА в то время не было, — поделился воспоминаниями о своем товарище известный защитник Сергей Бабинов. — Да, он не стал олимпийским чемпионом или чемпионом мира, и как любого амбициозного игрока его это очень задевало, но это и давало мотивацию постоянно совершенствовать себя. Сергей Наильевич был трудолюбивым, сначала игроком, потом тренером и директором спортивной школы. Наверное, поэтому смог настолько легко влиться в комментаторский цех — потому что лучше многих понимал действия игроков на площадке. Я думаю, это было его призвание.

— Сергей Пантелеймонович, после ухода Сергея Гимаева у вас возникло ощущение, что отлетела душа российского хоккея?

— Это действительно так, — смахнул слезу Сергей Бабинов.

ВЯЧЕСЛАВ ФЕТИСОВ: «ГИМАЕВ БЫЛ ЧЕСТНЫМ ВО ВСЕХ ОТНОШЕНИЯХ»

Вячеслав Фетисов продолжил эту мысль.

— Хотя мы конкурировали с Сергеем Наильевичем в ЦСКА «за место под солнцем», но при этом он всегда был надежным товарищем и другом. Честным во всех отношениях человеком. Думаю, именно это стало одной из главных составляющих его успеха на комментаторском поприще. Он и в кадре никогда не играл, а был самим собой. Много было выдающихся хоккеистов, однако не каждому такая работа оказалась по плечу. Очень сложно быть интересным на телеэкране и стать большим кумиром, чем более талантливые хоккеисты. Он был душой российского хоккея, это бесспорно, — подчеркнул Фетисов.

СВЕТЛАНА ХОРКИНА: «СЕРГЕЙ НАИЛЬЕВИЧ БЫЛ ОРГАНИЧНЫЙ ВО ВСЕМ»

Проводить в последний путь своего выдающегося одноклубника в Ледовый дворец пришли не только хоккеисты, но и многие заслуженные представители разных видов спорта из дружной семьи спортсменов и тренеров ЦСКА. Например, заместители начальника армейского клуба двукратные олимпийские чемпионки Светлана Хоркина (спортивная гимнастика) и Светлана Ишмуратова (биатлон), а также легендарный тренер фигуристов Татьяна Тарасова.

— Ничто не предвещало беды. Мне Светлана Ишмуратова рассказала, что в четверг, 16 марта, она фотографировалась с Сергеем Гимаевым на мероприятии в Музее спортивной славы ЦСКА, а через два дня его не стало. В начале марта, три недели назад, я встретилась с Сергеем Наильевичем на прощании с Владимиром Петровым. Показывала Гимаеву, куда надо проходить на панихиду. Это была моя последняя с ним встреча, и я до сих пор в шоке от ухода такого замечательного человека, — поделилась своими переживаниями Светлана Хоркина, отметив душевные качества покойного. — Сергей Наильевич был органичный во всем. Помимо успехов в карьере спортсмена, он стал заслуженным тренером страны, и у него прекрасно шла комментаторская деятельность. Дело ладилось, потому что он любил хоккей, уважал болельщиков. Все, что он сделал для ЦСКА, и для всего российского хоккея — это бесценно.

КАК ДАЛЬШЕ ЖИТЬ БЕЗ ЕГО СЛОВА

Проститься с душой российского хоккея, по словам президента ХК ЦСКА Игоря Есмантовича, пришли порядка шести тысяч человек. Но кто бы мог точно сосчитать волны нескончаемой людской реки, которая не иссякла и на Новолужинском кладбище.

«Думаю, проводы были организованы достойно личности Сергея Наильевича, — сказал журналистам Есмантович и поблагодарил главу большого ЦСКА полковника Михаила Барышева, а также президента КХЛ Дмитрия Чернышенко, за серьезную помощь в организации церемонии.

Проводы, безусловно, достойные, но вряд ли кто из нас назовет достойного преемника Сергея Гимаева, того, кто способен, так как он органично справиться с ролью духовного лидера российского хоккея.

Аплодисменты у гроба и залпы почетного караула, отдаваясь болью в сердцах, отгремели в честь Сергея Гимаева, но осталось недоумение на лицах болельщиков и немой вопрос над свежей могилой: как дальше жить без его привычного мудрого хоккейного слова?