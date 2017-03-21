Хоккеисты «Динамо» (Балашиха) одолели «Спутник» и вышли в ½ финала плей-офф ВХЛ

Встреча, прошедшая во вторник в Нижнем Тагиле, завершилась победой гостей со счетом 4:0 (0:0, 1:0, 3:0). Три шайбы забросил Дмитрий Шевченко (33-я, 54-я и 60-я минуты), еще один гол на счету Владислава Ефремова (49).

Счет в серии до четырех побед стал 4−1 в пользу «Динамо». Следующий соперник клуба из Балашихи определится позже.