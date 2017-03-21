Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/hockey-russia/29153692/
21 марта 2017, 16:34 | Хоккей: Россия | Вести - Воронеж

Хоккеистам «Бурана» больше негде тренироваться

Хоккеистов воронежского «Бурана» не пустили на лёд ДС «Юбилейный», где должна была состояться очередная тренировка. Причина — долги за аренду. Спортсмены ограничились лишь пробежкой и занятиями на тренажёрах.

Проблемы с финансированием клуба продолжаются около двух лет. В феврале этого года руководству команды даже пришлось извиняться за пропуск матчей перед казахстанскими клубами. Отказаться от участия в выездных поединках вынудило отсутствие денег.

Напомним, только в январе федерация хоккея России сняла с нашего клуба запрет на регистрацию новых игроков. Эти санкции на воронежскую команду наложили из-за того, что спортсменам задерживали зарплату.

Сейчас у клуба нет средств на оплату проживания и питания игроков из других регионов, которые выступают за «Буран». Поэтому иногородние хоккеисты не имеют возможность тренироваться вместе со всей командой.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Российского хоккея

Еще 7 новостей  Все новости