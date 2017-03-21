Хоккеистам «Бурана» больше негде тренироваться

Проблемы с финансированием клуба продолжаются около двух лет. В феврале этого года руководству команды даже пришлось извиняться за пропуск матчей перед казахстанскими клубами. Отказаться от участия в выездных поединках вынудило отсутствие денег.

Напомним, только в январе федерация хоккея России сняла с нашего клуба запрет на регистрацию новых игроков. Эти санкции на воронежскую команду наложили из-за того, что спортсменам задерживали зарплату.

Сейчас у клуба нет средств на оплату проживания и питания игроков из других регионов, которые выступают за «Буран». Поэтому иногородние хоккеисты не имеют возможность тренироваться вместе со всей командой.