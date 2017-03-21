Хоккеистам «Бурана» больше негде тренироваться
Хоккеистов воронежского «Бурана» не пустили на лёд ДС «Юбилейный», где должна была состояться очередная тренировка. Причина — долги за аренду. Спортсмены ограничились лишь пробежкой и занятиями на тренажёрах.
Проблемы с финансированием клуба продолжаются около двух лет. В феврале этого года руководству команды даже пришлось извиняться за пропуск матчей перед казахстанскими клубами. Отказаться от участия в выездных поединках вынудило отсутствие денег.
Напомним, только в январе федерация хоккея России сняла с нашего клуба запрет на регистрацию новых игроков. Эти санкции на воронежскую команду наложили
Сейчас у клуба нет средств на оплату проживания и питания игроков из других регионов, которые выступают за «Буран». Поэтому иногородние хоккеисты не имеют возможность тренироваться вместе со всей командой.
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