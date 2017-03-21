Гимаев похоронен на Новолужинском кладбище
ХИМКИ (Московская область), 21 мар —
Р-Спорт, Семен Галькевич. Заслуженный тренер России по хоккею Сергей Гимаев был похоронен во вторник на Новолужинском кладбище в Химках.
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Многократный чемпион СССР Сергей Гимаев скончался в субботу на 63-м году жизни во время матча ветеранов в Туле. Ранее во вторник состоялась церемония прощания с Гимаевым в ледовом дворце ЦСКА на Ленинградском проспекте в Москве.
За свою карьеру Гимаев выступал за СКА (Куйбышев), московский ЦСКА и ленинградский СКА. Последние годы он работал комментатором на телевидении.
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