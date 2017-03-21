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https://sport.mail.ru/news/hockey-russia/29153199/
21 марта 2017, 15:49 | Хоккей: Россия | Р-Спорт

Гимаев похоронен на Новолужинском кладбище

ХИМКИ (Московская область), 21 мар — Р-Спорт, Семен Галькевич. Заслуженный тренер России по хоккею Сергей Гимаев был похоронен во вторник на Новолужинском кладбище в Химках.

Церемония прощания со спортсменом заслуженным тренером России по хоккею и спортивным комментатором Сергеем Гимаевым. Увеличить
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© РИА "Новости"

Многократный чемпион СССР Сергей Гимаев скончался в субботу на 63-м году жизни во время матча ветеранов в Туле. Ранее во вторник состоялась церемония прощания с Гимаевым в ледовом дворце ЦСКА на Ленинградском проспекте в Москве.

За свою карьеру Гимаев выступал за СКА (Куйбышев), московский ЦСКА и ленинградский СКА. Последние годы он работал комментатором на телевидении.
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