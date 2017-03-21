Хоккеист Лисин продлил контракт с «Салаватом Юлаевым» на два года
Форвард выступает за уфимцев с 2015 года.
МОСКВА, 21 марта. /ТАСС/. Нападающий хоккейного клуба «Салават Юлаев» Энвер Лисин продлил контракт с уфимским клубом до 2019 года. Об этом сообщает
Лисин выступает за уфимцев с лета 2015 года. Нападающий провел за «Салават» 131 матч, в которых забросил 22 шайбы и сделал 32 результативных передачи.
В январе 2017 года Лисин принял участие в Матче звезд в Уфе, где установил рекорд в конкурсе на скорость.
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