Церемония прощания с хоккейным комментатором Гимаевым началась в Москве
МОСКВА, 21 марта. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Церемония прощания с заслуженным тренером России по хоккею, телекомментатором Сергеем Гимаевым началась в Москве, передает корреспондент ТАСС с места событий.
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Прощание проходит в центральном холле Ледового дворца спорта ЦСКА и должно закончиться около в 12:00 мск, после чего Гимаева похоронят на Химкинском кладбище.
Гимаев скончался в субботу в Туле во время матча ветеранов в возрасте 62 лет. Причиной его смерти стал оторвавшийся тромб.
Большую часть игровой хоккейной карьеры Гимаев провел в ЦСКА (1976−1985 гг.), в составе которого стал девятикратным чемпионом СССР и двукратным обладателем Кубка страны. Позже работал в детской школе ЦСКА тренером, вместе с Владимиром Шадриным в 1996 году привел юниорскую сборную России (до 18 лет) к званию чемпиона Европы. Позднее приобрел известность в России как авторитетный эксперт и хоккейный телекомментатор.
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