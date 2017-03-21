Церемония прощания с хоккейным комментатором Гимаевым началась в Москве

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Прощание проходит в центральном холле Ледового дворца спорта ЦСКА и должно закончиться около в 12:00 мск, после чего Гимаева похоронят на Химкинском кладбище.

Гимаев скончался в субботу в Туле во время матча ветеранов в возрасте 62 лет. Причиной его смерти стал оторвавшийся тромб.

Большую часть игровой хоккейной карьеры Гимаев провел в ЦСКА (1976−1985 гг.), в составе которого стал девятикратным чемпионом СССР и двукратным обладателем Кубка страны. Позже работал в детской школе ЦСКА тренером, вместе с Владимиром Шадриным в 1996 году привел юниорскую сборную России (до 18 лет) к званию чемпиона Европы. Позднее приобрел известность в России как авторитетный эксперт и хоккейный телекомментатор.