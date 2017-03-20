Вадим Епанчинцев: Мы сделаем всё, чтобы вернуть серию в Караганду

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

— Игра была вязкая. Нельзя такие голы пропускать, в большинстве. Немного наша команда просела особенно во втором периоде, когда был хороший шанс 5 на 3. У нас теперь нет права на ошибку, и мы сделаем всё, чтобы вернуть серию в Караганду.