Вадим Епанчинцев: Мы сделаем всё, чтобы вернуть серию в Караганду
Главный тренер карагандинской «Сарыарки» Вадим Епанчинцев прокомментировал матч
плей-офф ВХЛ с курганским «Зауральем» — 1:3.
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Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
— Игра была вязкая. Нельзя такие голы пропускать, в большинстве. Немного наша команда просела особенно во втором периоде, когда был хороший шанс 5 на 3. У нас теперь нет права на ошибку, и мы сделаем всё, чтобы вернуть серию в Караганду.
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