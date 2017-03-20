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20 марта 2017, 18:56 | Хоккей: Россия | Sports.kz

Вадим Епанчинцев: Мы сделаем всё, чтобы вернуть серию в Караганду

Главный тренер карагандинской «Сарыарки» Вадим Епанчинцев прокомментировал матч плей-офф ВХЛ с курганским «Зауральем» — 1:3.

Главный тренер карагандинской <span class=error>Сарыарки</span> Вадим Епанчинцев прокомментировал матч <nobr>плей-офф</nobr> <span class=error>ВХЛ</span> с курганским <span class=error>Зауральем</span> — 1:3. Увеличить
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— Игра была вязкая. Нельзя такие голы пропускать, в большинстве. Немного наша команда просела особенно во втором периоде, когда был хороший шанс 5 на 3. У нас теперь нет права на ошибку, и мы сделаем всё, чтобы вернуть серию в Караганду.

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