«Торпедо» вышло вперед в серии плей-офф ВХЛ с «Динамо»

В первом периоде усть-каменогорцы Никита Михайлис и Максим Беляев забросили по шайбе в ворота гостей. Во второй двадцатиминутке на шайбы Кирилла Тамбиева, Сергея Шестакова и Александра Шевченко из «Динамо» ответили Евгений Белухин и Леонид Метальников из «Торпедо. Третий отрезок игры остался безголевым.



22 марта шестой матч ¼ плей-офф ВХЛ пройдет в Усть-Каменогорске между «Торпедо» и санкт-петербургским «Динамо».



«Торпедо» — «Динамо» Санкт-Петербург 4:3 (2:0, 2:3, 0:0)

Счет в серии: 3:2



Шайбы:

1:0 — 03:40 Михайлис (Игнашин). В равенстве

2:0 — 04:12 Беляев (Сауторн). В равенстве

2:1 — 24:30 Тамбиев. В равенстве

2:2 — 31:48 Шестаков. В равенстве

3:2 — 33:33 Белухин (Шин). В большинстве

3:3 — 35:13 Шевченко (Назаревич, Щегольков). В равенстве

4:3 — 36:24 Метальников (Архипов, Ибатуллин). В большинстве



Вратари: Кудрявцев — Ложкин

Штраф: 10:12 (6:6, 4:6, 0:0).