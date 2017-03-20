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20 марта 2017, 16:42 | Хоккей: Россия | Sports.kz

«Торпедо» вышло вперед в серии плей-офф ВХЛ с «Динамо»

В пятом матче ¼ плей-офф ВХЛ в Усть-Каменогорске «Торпедо» сыграло с санкт-петербургским «Динамо», пишет Sports.kz.

В пятом матче ¼ <nobr>плей-офф</nobr> <span class=error>ВХЛ</span> в <nobr>Усть-Каменогорске</nobr> <span class=error>Торпедо</span> сыграло с <nobr>санкт-петербургским</nobr> Динамо пишет Sports.kz. Увеличить
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В первом периоде усть-каменогорцы Никита Михайлис и Максим Беляев забросили по шайбе в ворота гостей. Во второй двадцатиминутке на шайбы Кирилла Тамбиева, Сергея Шестакова и Александра Шевченко из «Динамо» ответили Евгений Белухин и Леонид Метальников из «Торпедо. Третий отрезок игры остался безголевым.

22 марта шестой матч ¼ плей-офф ВХЛ пройдет в Усть-Каменогорске между «Торпедо» и санкт-петербургским «Динамо».

«Торпедо» — «Динамо» Санкт-Петербург 4:3 (2:0, 2:3, 0:0)
Счет в серии: 3:2

Шайбы:
1:0 — 03:40 Михайлис (Игнашин). В равенстве
2:0 — 04:12 Беляев (Сауторн). В равенстве
2:1 — 24:30 Тамбиев. В равенстве
2:2 — 31:48 Шестаков. В равенстве
3:2 — 33:33 Белухин (Шин). В большинстве
3:3 — 35:13 Шевченко (Назаревич, Щегольков). В равенстве
4:3 — 36:24 Метальников (Архипов, Ибатуллин). В большинстве

Вратари: Кудрявцев — Ложкин
Штраф: 10:12 (6:6, 4:6, 0:0).

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