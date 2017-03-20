«Торпедо» вышло вперед в серии плей-офф ВХЛ с «Динамо»
В пятом матче ¼
плей-офф ВХЛ в Усть-Каменогорске «Торпедо» сыграло с санкт-петербургским «Динамо», пишет Sports.kz.
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В первом периоде
22 марта шестой матч ¼
«Торпедо» — «Динамо»
Счет в серии: 3:2
Шайбы:
1:0 — 03:40 Михайлис (Игнашин). В равенстве
2:0 — 04:12 Беляев (Сауторн). В равенстве
2:1 — 24:30 Тамбиев. В равенстве
2:2 — 31:48 Шестаков. В равенстве
3:2 — 33:33 Белухин (Шин). В большинстве
3:3 — 35:13 Шевченко (Назаревич, Щегольков). В равенстве
4:3 — 36:24 Метальников (Архипов, Ибатуллин). В большинстве
Вратари: Кудрявцев — Ложкин
Штраф: 10:12 (6:6, 4:6, 0:0).
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