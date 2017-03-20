«Сарыарка» уступила «Зауралью» в матче плей-офф ВХЛ
В пятом матче ¼
плей-офф ВХЛ в Караганде «Сарыарка» сыграла с курганским «Зауральем», пишет Sports.kz.
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В первом и периоде шайб заброшено не было. Во второй двадцатиминутке Антон Сагадеев из «Сарыарки» открыл счет, но Вячеслав Андрющенко и Владимир Ионин вывели «Зауралье» вперед. В третьем отрезке игры карагандинцы пропустили шайбу в пустые ворота.
22 марта шестой матч ¼
«Сарыарка» — «Зауралье» 1:3 (0:0, 1:2, 0:1)
Счет в серии: 2:3
Шайбы:
1:0 — 24:41 Сагадеев (Желнеровский, Юксеев). В равенстве
1:1 — 26:05 Андрющенко (Муштаев, Виксна). В равенстве
1:2 — 36:13 Ионин. В меньшинстве
Вратари: Перетягин — Гафиуллин
Штраф: 2:4 (0:0, 2:4, 0:0).
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