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20 марта 2017, 16:28 | Хоккей: Россия | Sports.kz

«Сарыарка» уступила «Зауралью» в матче плей-офф ВХЛ

В пятом матче ¼ плей-офф ВХЛ в Караганде «Сарыарка» сыграла с курганским «Зауральем», пишет Sports.kz.

В пятом матче ¼ <nobr>плей-офф</nobr> <span class=error>ВХЛ</span> в Караганде <span class=error>Сарыарка</span> сыграла с курганским <span class=error>Зауральем</span> пишет Sports.kz. Увеличить
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В первом и периоде шайб заброшено не было. Во второй двадцатиминутке Антон Сагадеев из «Сарыарки» открыл счет, но Вячеслав Андрющенко и Владимир Ионин вывели «Зауралье» вперед. В третьем отрезке игры карагандинцы пропустили шайбу в пустые ворота.

22 марта шестой матч ¼ плей-офф ВХЛ пройдет в Караганде между «Сарыаркой» и курганским «Зауральем».

«Сарыарка» — «Зауралье» 1:3 (0:0, 1:2, 0:1)
Счет в серии: 2:3

Шайбы:
1:0 — 24:41 Сагадеев (Желнеровский, Юксеев). В равенстве
1:1 — 26:05 Андрющенко (Муштаев, Виксна). В равенстве
1:2 — 36:13 Ионин. В меньшинстве

Вратари: Перетягин — Гафиуллин
Штраф: 2:4 (0:0, 2:4, 0:0).

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