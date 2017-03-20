«Сарыарка» уступила «Зауралью» в матче плей-офф ВХЛ

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В первом и периоде шайб заброшено не было. Во второй двадцатиминутке Антон Сагадеев из «Сарыарки» открыл счет, но Вячеслав Андрющенко и Владимир Ионин вывели «Зауралье» вперед. В третьем отрезке игры карагандинцы пропустили шайбу в пустые ворота.



22 марта шестой матч ¼ плей-офф ВХЛ пройдет в Караганде между «Сарыаркой» и курганским «Зауральем».



«Сарыарка» — «Зауралье» 1:3 (0:0, 1:2, 0:1)

Счет в серии: 2:3



Шайбы:

1:0 — 24:41 Сагадеев (Желнеровский, Юксеев). В равенстве

1:1 — 26:05 Андрющенко (Муштаев, Виксна). В равенстве

1:2 — 36:13 Ионин. В меньшинстве



Вратари: Перетягин — Гафиуллин

Штраф: 2:4 (0:0, 2:4, 0:0).