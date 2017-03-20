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https://sport.mail.ru/news/hockey-russia/29138387/
20 марта 2017, 13:50 | Хоккей: Россия | Р-Спорт

Якубов: Клуб ВХЛ «Нефтяник» отправил в отставку главного тренера Ришата Гимаева

Главный тренер клуба ВХЛ «Нефтяник» Ришат Гимаев отправлен в отставку, его обязанности пока исполняет Александр Шахворостов, заявил агентству «Р-Спорт» генеральный менеджер клуба из Альметьевска Рафик Якубов.

«Нефтяник» проиграл в первом раунде плей-офф ВХЛ «Динамо» из Балашихи (2−4) и завершил сезон. В прошлом сезоне клуб стал победителем плей-офф ВХЛ.

«Гимаев отправлен в отставку, а его обязанности сейчас исполняет Александр Шахворостов, которому будет помогать Евгений Мухин. С новым главным тренером мы определимся до конца недели», — сказал Якубов по телефону.
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