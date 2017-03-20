Якубов: Клуб ВХЛ «Нефтяник» отправил в отставку главного тренера Ришата Гимаева

«Нефтяник» проиграл в первом раунде плей-офф ВХЛ «Динамо» из Балашихи (2−4) и завершил сезон. В прошлом сезоне клуб стал победителем плей-офф ВХЛ.

«Гимаев отправлен в отставку, а его обязанности сейчас исполняет Александр Шахворостов, которому будет помогать Евгений Мухин. С новым главным тренером мы определимся до конца недели», — сказал Якубов по телефону.