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20 марта 2017, 13:48 | Хоккей: Россия | Городской репортер

ХК «Ростов» вышел в полуфинал первенства ВХЛ

Хоккейный клуб «Ростов» одержал победу в четвертом матче серии плей-офф против «Юниора-Спутника» из Нижнего Тагила и вышел в полуфинал первенства Высшей хоккейной лиги.

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После этой победы счет в серии стал 3:1 в пользу ростовчан. Теперь начинается полуфинальная серия, где «Ростов» встретится с «Тамбовом».

Как сообщает пресс-служба ростовской команды, серия начнется матчами в Ростове-на-Дону 26 и 27 марта, а третья игра пройдет в Тамбове 30 марта.

«В прошлом сезоне “Ростов” и “Тамбов” встретились в финальной серии, где первый в истории Кубок Федерации достался тамбовской команде. В серии до четырех побед “кондорам” удалось одержать лишь одну победу — 1:4», — уточняется в сообщении.

Добавим, что матчи ½ финала пройдут до трех побед. В параллельной полуфинальной серии поборются «Мордовия» и «Славутич».
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