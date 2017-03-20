ХК «Ростов» вышел в полуфинал первенства ВХЛ
Хоккейный клуб «Ростов» одержал победу в четвертом матче серии
плей-офф против «Юниора-Спутника» из Нижнего Тагила и вышел в полуфинал первенства Высшей хоккейной лиги.
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После этой победы счет в серии стал 3:1 в пользу ростовчан. Теперь начинается полуфинальная серия, где «Ростов» встретится с «Тамбовом».
Как сообщает
«В прошлом сезоне “Ростов” и “Тамбов” встретились в финальной серии, где первый в истории Кубок Федерации достался тамбовской команде. В серии до четырех побед “кондорам” удалось одержать лишь одну победу — 1:4», — уточняется в сообщении.
Добавим, что матчи ½ финала пройдут до трех побед. В параллельной полуфинальной серии поборются «Мордовия» и «Славутич».
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