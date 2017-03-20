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20 марта 2017, 7:53 | Хоккей: Россия | ИА Башинформ

Андрей Гаврилов покидает уфимский «Салават Юлаев»

УФА, 20 мар 2017. /ИА «Башинформ», Алим Фаизов/. Вратарь уфимского «Салавата Юлаева» покидает хоккейный клуб. Об этом он сообщил на своей странице в Instagram.

Голкипер написал, что следующий сезон проведет в составе другого, не уфимского клуба. Какого именно, он не уточнил.

В текущем сезоне Андрей Гаврилов сыграл 26 матчей, отразил 93,1 процента бросков. В среднем он пропустил 2,05 шайб.
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