Андрей Гаврилов покидает уфимский «Салават Юлаев»

Голкипер написал, что следующий сезон проведет в составе другого, не уфимского клуба. Какого именно, он не уточнил.

В текущем сезоне Андрей Гаврилов сыграл 26 матчей, отразил 93,1 процента бросков. В среднем он пропустил 2,05 шайб.