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https://sport.mail.ru/news/hockey-russia/29133561/
20 марта 2017, 8:09 | Хоккей: Россия | VN.ru

«Голодный» швед пополнил ряды ХК «Сибирь»

Хоккейный клуб «Сибирь» из Новосибирска договорился о подписании контракта с нападающим сборной Швеции Александром Бергстремом. Нападающий является универсалом и очень «голодный» до трофеев.

Всю свою карьеру Александр провел в Швеции, последние четыре сезона в команде-середняке Karlskrona, сообщает пресс-центр «Сибири». Сыграл 180 матчей в регулярных сезонах, в которых на его счету 142 очка (61+81). В нынешнем сезоне Бергстрем регулярно привлекался в сборную Швеции на Евротур: в девяти матчах он набрал четыре очка (2+2), забивал сборной России.

Известно, что за Александром Бергстремом охотился «Салават Юлаев». Форвард способен закрыть сразу две позиции — центрального и крайнего нападающего. Он уже достаточно опытен, но в то же время «голодный» до трофеев и личных побед, поэтому переход в Новосибирск может открыть перед ним новые перспективы.

Однако, по мнению экспертов, нынешний легионер «Сибири» не самый выдающийся и особых успехов не добивавшийся.

— Хотя, учитывая проблемы «Сибири», это не очень-то удивительно выглядит, — отмечают эксперты. —  А вот что удивительно — это приобретение легионера в то время, когда у команды нет тренера. Где гарантия, что у нового главного наставника этот швед будет играть?
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