«Голодный» швед пополнил ряды ХК «Сибирь»
Хоккейный клуб «Сибирь» из Новосибирска договорился о подписании контракта с нападающим сборной Швеции Александром Бергстремом. Нападающий является универсалом и очень «голодный» до трофеев.
Всю свою карьеру Александр провел в Швеции, последние четыре сезона в
Известно, что за Александром Бергстремом охотился «Салават Юлаев». Форвард способен закрыть сразу две позиции — центрального и крайнего нападающего. Он уже достаточно опытен, но в то же время «голодный» до трофеев и личных побед, поэтому переход в Новосибирск может открыть перед ним новые перспективы.
Однако, по мнению экспертов, нынешний легионер «Сибири» не самый выдающийся и особых успехов не добивавшийся.
— Хотя, учитывая проблемы «Сибири», это не
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