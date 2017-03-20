«Голодный» швед пополнил ряды ХК «Сибирь»

Всю свою карьеру Александр провел в Швеции, последние четыре сезона в команде-середняке Karlskrona, сообщает пресс-центр «Сибири». Сыграл 180 матчей в регулярных сезонах, в которых на его счету 142 очка (61+81). В нынешнем сезоне Бергстрем регулярно привлекался в сборную Швеции на Евротур: в девяти матчах он набрал четыре очка (2+2), забивал сборной России.

Известно, что за Александром Бергстремом охотился «Салават Юлаев». Форвард способен закрыть сразу две позиции — центрального и крайнего нападающего. Он уже достаточно опытен, но в то же время «голодный» до трофеев и личных побед, поэтому переход в Новосибирск может открыть перед ним новые перспективы.

Однако, по мнению экспертов, нынешний легионер «Сибири» не самый выдающийся и особых успехов не добивавшийся.