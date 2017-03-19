Болельщики «Авангарда» рыдали над разгромом команды

В воскресенье, 19 марта, «Авангард» потерпел сокрушительное поражение от «Ак Барса» 0:5, и вылетел из борьбы за Кубок Гагарина. Счет в серии 2:4.

Больше всего горечь поражения любимой команды, похоже, ощутили, омские болельщики, которые присутствовали на шестом матче серии в Казани. В Сети, еще до окончания матча, кода счет был еще 0:4, появились фото с плачущими фанатами.

Для «Авангарда» сезон заканчивается."Мы благодарим всех болельщиков, поддерживавших нашу команду на протяжении всего этого времени!", — сообщается на официальном сайте омского хоккейного клуба.

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