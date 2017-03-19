«Авангард» выбыл из борьбы за Кубок Гагарина

Сегодня, 19 марта, в Казани состоялся шестой матч серии полуфинала Восточной конференции КХЛ между «Авангардом» и «Ак Барсом». Встреча закончилась безоговорочной победой казанцев со счетом 5:0. Счет в серии стал 4:2. Для «Авангарда» сезон закончился. Хоккеисты из Омска отправляются на отдых.

Хозяева льда захватили инициативу еще в первом периоде. Федор Малыхин открыл счет на пятой минуте матча, после удаления Эрика Густафссона. В начале второй двадцатиминутки Петр Хохряков подарил «Ак Барсу» очередное большинство, которым воспользовался Иржи Секач.

Затем, уже в равных составах, у казанцев забросили Артем Лукоянов и Владимир Ткачев.

В заключительном периоде тренерский штаб «Авангарда» поменял вратаря Доминика Фурха на Олега Шилина, но и это не взбодрило команду. За шесть минут до финальной сирены «Авангард» остался на льду втроем против пятерки «Ак Барса» и пропустил пятую шайбу в свои ворота.

Окончательный счет матча — 5:0. Счет в серии — 4:2.

«Ак Барс» продолжит борьбу за Кубок Гагарина в финале Восточной конференции с магнитогорским «Металлургом». На Западе в финале сразятся «Локомотив» и СКА.