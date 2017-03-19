Незаменимый. Рабинер — о Сергее Гимаеве
Обозреватель «СЭ» — о самом ярком российском хоккейном комментаторе.
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Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Трудно, почти невозможно было продолжать смотреть вроде бы очень хороший футбол в Черкизове, узнав минут за 20 до конца о Наиличе. И дописывать репортаж. Между моими глазами и полем словно вмиг возникла густая пелена, непроглядный туман. Но есть такое слово — «надо».
Однако сил задать Массимо Каррере и Юрию Семину хоть один вопрос на
Перед глазами — картинки с Олимпиады в Сочи, чемпионата мира в Москве, Кубка мира в Торонто. Заканчиваются
И вот к ним, только что хмуро и бесстрастно бросавшим
За все годы работы в футбольной журналистике я не видел ни одного эксперта, к чьей точке зрения самые разные тренеры сборной России выказывали столько живого интереса и уважения.
А у него был интерес ко всем окружающим. Не удивлюсь, если молодые коллеги сейчас начнут вспоминать, как Наилич в
Коллеги, пишущие о хоккее, не дадут соврать: когда подходил Наилич и говорил, что ему понравился твой вчерашний материал (а он мог и похвалить, и поругать) — становилось
Опытные журналисты
Мы не знали его в молодости — но, к примеру, Алексей Касатонов
Мы лишь урывками знаем о том, каким он был тренером. Судя по всему — тоже очень хорошим. Причем в разных аспектах.
Помню, как разговаривал с Сергеем Федоровым на Олимпиаде в Нагано, куда он приехал после полугода без хоккея
А Олег Кваша в 99-м в Майами говорил мне, что при его габаритах не силовика, а индивидуально сильного, склонного к творчеству хоккеиста из него в детской школе ЦСКА тоже сделал Наилич, который занимался с ним с первых дней в школе и до взрослой команды. В ней же он подготовил будущего обладателя «Колдер Трофи» Сергея Самсонова.
Пройдут годы — и весь свой опыт и знания Наилич вложит в свою уникальную экспертизу, к которой прислушивались все. И меня всегда вгоняло в недоумение, и я не раз писал об этом — почему в хоккее у нас востребован Гимаев, а в футболе….
Ладно, сейчас не время конкретизировать. Лучше о сути — почему в разборе хоккея востребован профессионализм, умение увлекательно и очень понятно рассказать об игре, здоровые и некрикливые эмоции, а в футболе — истеричная маргинальность с пеной у рта, голый эпатаж и «колы» с «двойками».
Сейчас и в футбольной экспертизе, считаю, все стало намного разнообразнее и лучше. Но уверен, что, кабы не пример Гимаева, там еще нескоро
И
Наилич был не только голосом, но и душой нашего сегодняшнего хоккея. Хоккея, в котором как раз
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