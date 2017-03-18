Всю жизнь он посвятил служению хоккею: скончался Сергей Гимаев
МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Заслуженный тренер РФ, хоккейный эксперт и телекомментатор Сергей Гимаев скончался в субботу на 63-м году жизни.
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Трагический случай произошел в Туле, где Гимаев вместе с ветеранами участвовал в
В качестве хоккеиста Гимаев выступал с 1974 по 1976 годы за куйбышевский СКА. В течение девяти лет с 1976 года он выступал за ЦСКА на позиции защитника. В составе армейцев он стал восьмикратным чемпионом СССР и двукратным обладателем Кубка СССР, а завершил карьеру в 1986 году в ленинградском СКА. Всего в чемпионатах СССР сыграл 305 матчей и забил 45 голов.
После завершения игровой карьеры Гимаев проявил себя как тренер, работав в том числе в школе ЦСКА и молодежной сборной страны. Под руководством Гимаева и Владимира Шадрина юниорская сборная России (до 18 лет) выиграла в Уфе чемпионат Европы в 1996 году.
Однако полноценную известность для широкого круга любителей хоккея он приобрел больше как эксперт и телекомментатор. Любое
«Ветераны не должны пускать свое здоровье на самотек»
Гимаев нередко выступал за команду ветеранов «Легенды хоккея СССР» как в Москве, так и в других городах. Запомнилось также и то, как он в тандеме с главным тренером СКА и сборной России Олегом Знарком возглавлял команду одного из дивизионов Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) на Матче звезд лиги в Уфе в январе этого года.
«Он всю свою жизнь посвятил служению нашему виду спорта — хоккею. Надежный был защитник, профессионал своего дела, прошел большую школу в хоккее, — сказал ТАСС президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк. — Очень много сделал для воспитания молодого поколения. Человек профессионал везде и везде заслужил уважение».
Двукратный олимпийский чемпион и обладатель Кубка Стэнли Вячеслав Фетисов согласился с мнением, что ветеранам нужно следить за своим здоровьем. «Не хочется верить в это… Это печальный урок для нас, ветеранов, что надо за собой следить, не пускать на самотек свое здоровье,
Свои соболезнования в связи со смертью Гимаева выразили Олимпийский комитет России, Федерация хоккея России, Континентальная хоккейная лига, клубы лиги, а также известные российские хоккеисты Александр Овечкин, Евгений Малкин, Павел Дацюк и другие. Пока не сообщается, когда пройдут похороны Гимаева. Воскресный шестой матч ¼ финала Кубка Гагарина «Ак Барс» — «Авангард» в Казани начнется с минуты молчания.
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