Всю жизнь он посвятил служению хоккею: скончался Сергей Гимаев

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Трагический случай произошел в Туле, где Гимаев вместе с ветеранами участвовал в гала-матче против тульской команды Ночной хоккейной лиги. Как рассказал ТАСС один из участников игры Александр Голиков, в ходе матча Гимаеву стало плохо. «Он пошел в медпункт, ему там сделали укол. Вроде бы с ним было все нормально, но потом это произошло, — сказал Голиков. — Врачи сказали, что это тромб оторвался».

В качестве хоккеиста Гимаев выступал с 1974 по 1976 годы за куйбышевский СКА. В течение девяти лет с 1976 года он выступал за ЦСКА на позиции защитника. В составе армейцев он стал восьмикратным чемпионом СССР и двукратным обладателем Кубка СССР, а завершил карьеру в 1986 году в ленинградском СКА. Всего в чемпионатах СССР сыграл 305 матчей и забил 45 голов.

После завершения игровой карьеры Гимаев проявил себя как тренер, работав в том числе в школе ЦСКА и молодежной сборной страны. Под руководством Гимаева и Владимира Шадрина юниорская сборная России (до 18 лет) выиграла в Уфе чемпионат Европы в 1996 году.

Однако полноценную известность для широкого круга любителей хоккея он приобрел больше как эксперт и телекомментатор. Любое мало-мальски значимое хоккейное событие отечественного и международного масштаба сопровождалось грамотным аналитическим разбором от Гимаева, который могли услышать и прочитать во многих СМИ. Позднее он постоянно выступал в качестве эксперта на спортивных телеканалах и комментировал матчи.

«Ветераны не должны пускать свое здоровье на самотек»

Гимаев нередко выступал за команду ветеранов «Легенды хоккея СССР» как в Москве, так и в других городах. Запомнилось также и то, как он в тандеме с главным тренером СКА и сборной России Олегом Знарком возглавлял команду одного из дивизионов Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) на Матче звезд лиги в Уфе в январе этого года.

«Он всю свою жизнь посвятил служению нашему виду спорта — хоккею. Надежный был защитник, профессионал своего дела, прошел большую школу в хоккее, — сказал ТАСС президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк. — Очень много сделал для воспитания молодого поколения. Человек профессионал везде и везде заслужил уважение».

Цитата Владислав Третьяк Очень большой удар сегодня произошел, он являлся одним из больших специалистов. Очень жалко, что в таком раннем возрасте люди уходят. Хотел бы обратиться, чтобы ветераны проходили диспансеризацию и следили за своим здоровьем, прежде чем выходить на лед.

Вице-премьер РФ Виталий Мутко также согласился, что Гимаев многое делал для развития хоккея. «Человек делал очень много для развития хоккея и его популяризации, это большая потеря для всех нас. Гимаев делал все для поддержки хоккея в регионах и шел в правильном направлении», — отметил Мутко.

Двукратный олимпийский чемпион и обладатель Кубка Стэнли Вячеслав Фетисов согласился с мнением, что ветеранам нужно следить за своим здоровьем. «Не хочется верить в это… Это печальный урок для нас, ветеранов, что надо за собой следить, не пускать на самотек свое здоровье, из-за этого мы и теряем своих друзей», — отметил он.

Свои соболезнования в связи со смертью Гимаева выразили Олимпийский комитет России, Федерация хоккея России, Континентальная хоккейная лига, клубы лиги, а также известные российские хоккеисты Александр Овечкин, Евгений Малкин, Павел Дацюк и другие. Пока не сообщается, когда пройдут похороны Гимаева. Воскресный шестой матч ¼ финала Кубка Гагарина «Ак Барс» — «Авангард» в Казани начнется с минуты молчания.