Умер заслуженный тренер России и чемпион СССР по хоккею Сергей Гимаев
Заслуженный тренер России по хоккею, многократный чемпион СССР, популярнейший эксперт и телекомментатор Сергей Гимаев скончался на 63-м году жизни во время матча ветеранов в Туле.
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Видимо, что-то случилось...
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Его товарищ по команде «Легенды хоккея СССР», олимпийский чемпион-1988 Илья Бякин поделился подробностями.
«Мы находимся еще в Туле. Вроде все нормально было, ничего не предвещало. Сергей Гимаев ушел с игры в раздевалку, он до конца не доиграл матч. Стало плохо ему, все произошло быстро. По предположительной версии, оторвался тромб. Очень жаль, ужас просто. Насколько мне известно, завтра в Москву повезут тело», — цитирует Бякина «Р-Спорт».
Сергей Гимаев родился в 1955 году в городе Пружаны Брестской области. Его отец был военным летчиком, и поэтому семья часто переезжала. После демобилизации отца Гимаевы переехали жить в Уфу.
Именно в столице Башкирии будущий многократный чемпион СССР по хоккею начал тренироваться в школе клуба «Салават Юлаев».
В 1982 и 1983 годах входил в список 34 лучших защитников чемпионата страны.
Свой последний сезон 1985/86 в качестве игрока Гимаев провел в ленинградском СКА. После завершения карьеры окончил Московский государственный областной педагогический институт.
В качестве тренера Гимаев работал с детьми, был директором спортивной школы ЦСКА в течение 14 лет. С 1986 года тренировал юношеские сборные.
А с командой 1978 года рождения, будучи помощником главного тренера Владимира Шадрина, победил на чемпионате Европы.
Начиная с 2000-х годов Гимаев трудился экспертом и хоккейным комментатором на федеральных телеканалах. В 2003 году награжден орденом Почета. В ветеранских турнирах выступал за «Легенды хоккея СССР», где играл со многими своими одноклубниками, включая Вячеслава Фетисова, Сергея Макарова и Алексея Касатонова.
Федерация хоккея России (ФХР) выразила свои соболезнования родным и близким спортсмена, тренера, журналиста.
«Целое поколение молодых людей выросло на комментариях и экспертном мнении Сергея Наильевича. Федерация хоккея России выражает глубокие соболезнования родным, близким и всем, кто знал Сергея Гимаева. Нам будет очень не хватать его знаний, мнения и правильного отношения к жизни», — говорится на официальном сайте федерации.
Нападающий сборной России и клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» выразил соболезнования на своей странице в соцсети. «Вечная память», — написал хоккеист.
Первый
«О Сергее Наильевиче остались только позитивные воспоминания. Мы работали вместе, взаимодействовали по сборной. Он был человеком, который полностью отдавался работе. Мы даже вместе играли, везде Гимаев проявлял себя с наилучшей стороны. Это большая утрата для хоккея. Он вел огромную работу на телевидении, комментировал матчи, всячески помогал. Очень жалко, что такого человека больше нет с нами», — сказал Ротенберг.
Функционер также заявил о намерении сыграть 19 марта товарищеский матч сборной России с командой Кореи в траурных повязках.
Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников заявил, что Гимаев был настоящим профессионалом.
В последние годы голос Гимаева стал одним из самых узнаваемых для всех любителей хоккея. Многие хоккейные баталии сборной России и клубов КХЛ ассоциируются именно с его комментариями и подробной экспертной оценкой.
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