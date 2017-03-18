Умер заслуженный тренер России и чемпион СССР по хоккею Сергей Гимаев

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Его товарищ по команде «Легенды хоккея СССР», олимпийский чемпион-1988 Илья Бякин поделился подробностями.

«Мы находимся еще в Туле. Вроде все нормально было, ничего не предвещало. Сергей Гимаев ушел с игры в раздевалку, он до конца не доиграл матч. Стало плохо ему, все произошло быстро. По предположительной версии, оторвался тромб. Очень жаль, ужас просто. Насколько мне известно, завтра в Москву повезут тело», — цитирует Бякина «Р-Спорт».

Сергей Гимаев родился в 1955 году в городе Пружаны Брестской области. Его отец был военным летчиком, и поэтому семья часто переезжала. После демобилизации отца Гимаевы переехали жить в Уфу.

Именно в столице Башкирии будущий многократный чемпион СССР по хоккею начал тренироваться в школе клуба «Салават Юлаев».

Цитата В 1974 году Гимаев стал выступать за СКА из Куйбышева (ныне Самара) под руководством старшего тренера, олимпийского чемпиона-1968 Юрия Моисеева. С сезона-1976/77 хоккеист начал играть за сильнейший клуб страны московский ЦСКА, в составе которого выиграл восемь титулов чемпиона СССР, два Кубка СССР и неоднократно побеждал в Кубке европейских чемпионов.

В 1982 и 1983 годах входил в список 34 лучших защитников чемпионата страны.

Свой последний сезон 1985/86 в качестве игрока Гимаев провел в ленинградском СКА. После завершения карьеры окончил Московский государственный областной педагогический институт.

В качестве тренера Гимаев работал с детьми, был директором спортивной школы ЦСКА в течение 14 лет. С 1986 года тренировал юношеские сборные.

А с командой 1978 года рождения, будучи помощником главного тренера Владимира Шадрина, победил на чемпионате Европы.

Начиная с 2000-х годов Гимаев трудился экспертом и хоккейным комментатором на федеральных телеканалах. В 2003 году награжден орденом Почета. В ветеранских турнирах выступал за «Легенды хоккея СССР», где играл со многими своими одноклубниками, включая Вячеслава Фетисова, Сергея Макарова и Алексея Касатонова.

Федерация хоккея России (ФХР) выразила свои соболезнования родным и близким спортсмена, тренера, журналиста.

«Целое поколение молодых людей выросло на комментариях и экспертном мнении Сергея Наильевича. Федерация хоккея России выражает глубокие соболезнования родным, близким и всем, кто знал Сергея Гимаева. Нам будет очень не хватать его знаний, мнения и правильного отношения к жизни», — говорится на официальном сайте федерации.

Нападающий сборной России и клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» выразил соболезнования на своей странице в соцсети. «Вечная память», — написал хоккеист.

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Первый вице-президент ФХР Роман Ротенберг поделился c «Чемпионат.com» воспоминаниями о хоккеисте.

«О Сергее Наильевиче остались только позитивные воспоминания. Мы работали вместе, взаимодействовали по сборной. Он был человеком, который полностью отдавался работе. Мы даже вместе играли, везде Гимаев проявлял себя с наилучшей стороны. Это большая утрата для хоккея. Он вел огромную работу на телевидении, комментировал матчи, всячески помогал. Очень жалко, что такого человека больше нет с нами», — сказал Ротенберг.

Функционер также заявил о намерении сыграть 19 марта товарищеский матч сборной России с командой Кореи в траурных повязках.

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников заявил, что Гимаев был настоящим профессионалом.

Цитата Александр Кожевников Трагическая смерть на площадке. Он был настоящим хоккеистом и фанатом своего дела и в своих репортажах. Это шок, шок для меня и для очень многих. Мы видели его три дня назад, и тут такое известие… Он был замечательным человеком, прекрасным, профессионалом в своем деле, отличным комментатором.

В последние годы голос Гимаева стал одним из самых узнаваемых для всех любителей хоккея. Многие хоккейные баталии сборной России и клубов КХЛ ассоциируются именно с его комментариями и подробной экспертной оценкой.