Хоккей с ним становился интереснее. Каким мы запомним Сергея Гимаева

Марат САФИН: ОН УЧИЛ НАС ХОККЕЮ

Первым, кто в нашей газете написал слова о трагической смерти Сергея Гимаева, был Павел Климовицкий. Прежде чем написать что-то от себя, я перечитал слова Паши. Удивительно, но он почти не был знаком с Гимаевым, однако написал именно так, как будто бы знал его много лет. И в этом, наверное, главный секрет его обаяния. Сергей Наильевич был на экране ровно таким же, каким и в жизни. Сейчас, когда эмоции не дают собраться с мыслями, очень тяжело вспомнить какую-то одну жизненную историю. Их было сотни. Из них — ни одной плохой.

Нет, Сергей Наильевич и ругался, и спорил, и, порой, отсчитывал коллег. Но только если сам чувствовал, что они не правы. Когда хороший тренер ругает игрока, он делает это не для того, чтобы спрятать свою ошибку за чью-то чужую. А чтобы научить, дабы игрок никогда больше не совершал подобную оплошность. Вот так и Сергей Наильевич — учил нас хоккею.

Игорь ЕРОНКО: ЭТАЛОН ХОККЕЙНОГО ЭКСПЕРТА

Мы познакомились с Сергеем Гимаевым около шести лет назад. Он приехал в Ригу, ну и я, само собой, не мог не завести с ним разговор. Пусть и с диктофоном в руках. Та беседа сразу отложилась в памяти, потому что небольшое интервью на несколько заданных тем превратилось в самую настоящую дискуссию. Ему нравилось, что я пытался оппонировать, мы успели и поспорить, и дополнить мнения друг друга. По времени она была короткой, но впечатлений я набрался по полной программе. Потому что было очень интересно. И так с Наиличем было всегда.

После мы много раз встречались. И когда удавалось побеседовать — это всегда оставляло чувство удовлетворения. Будь то просто разговор без диктофона где-то в подтрибунных помещениях или небольшой спор в эфире КХЛ ТВ. Он прекрасно знал и понимал хоккей, умел о нем рассказывать, как никто другой, и очень сильно его любил, будучи предельно открытым, что подкупало всех. Даже критика из его уст воспринималась адресатами благожелательно. Вот такой удивительный человек, чей безвременный уход очень и очень меня расстроил.

Он называл меня «парнишка», хотя мне скоро 35, но при этом всегда прислушивался. Что было приятно, ведь именно он стал эталоном эксперта в российских медиа. Российский хоккей понес огромную потерю. Гимаев был одним из главных его лиц и голосов.

Михаил ЗИСЛИС: КАЗАЛОСЬ, ЧТО НАИЛИЧ БУДЕТ ВСЕГДА

Это огромная трагедия. Гимаев для большинства был не просто человеком из «телеящика», а голосом отечественного хоккея. Именно ему выпала честь живописать во всех ярчайших деталях историческую победу сборной России на чемпионате мира в Квебеке девять лет назад. Найдите в интернете запись, посмотрите. За душу эмоции берут даже сейчас. Были и такие люди, кому Гимаев чем-то не нравился, но и они в то же время не могли не признать, что он — фигура. Я уверен, что национального масштаба. На его комментариях выросло целое поколение хоккейных болельщиков. Для журналистов, тех, кто имел возможность общаться с ним регулярно, он всегда оставался Наиличем. Человеком, с которым от всего сердца хотелось обсудить любой хоккейный нюанс и даже зарубиться в споре. Он никогда не говорил «нет», сам вспыхивая в дискуссии так, словно ему всего 20, а напротив стоит ровесник. Хотя большинству своих коллег Гимаев по возрасту годился в отцы, любой из нас мог назвать его старшим товарищем.

Мне и моим друзьями по хоккейной команде «Российская Пресса» повезло, наверное, еще больше остальных. Мы с Наиличем и в хоккей вместе играли, и в застольях участвовали, радуясь каждому моменту общения с таким человеком — веселым, открытым и непосредственным. Он сам, наверное, осознавал, что является звездой первой величины, но в обычной жизни этим никогда не кичился, оставаясь настоящим мужиком. Без пустого пафоса.

Еще я помню восхищенные отзывы коллег с телевидения, впервые столкнувшимся с Гимаевым во время запуска нового спортивного канала. «Как же повезло хоккею, что там есть такая глыба, где бы такого на футбол найти?» Своего счастья даже тогда нам, людям из хоккейного мира, было понять сложно. Казалось, что Наилич с нами был и будет всегда. Жаль, что судьба отвела ему столь мало времени.