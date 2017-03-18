«Динамо» (Балашиха) повело 3−1 в серии со «Спутником» в четвертьфинала плей-офф ВХЛ
МОСКВА, 18 мар —
Р-Спорт. «Динамо» из Балашихи в овертайме победило «Спутник» из Нижнего Тагила в четвертом матче серии ¼ финала плей-офф Высшей хоккейной лиги (ВХЛ).
Встреча, прошедшая в субботу в Балашихе, завершилась со счетом 3:2 (0:1, 1:2, 1:0, 1:0) в пользу хозяев. «Спутник» дважды выходил вперед после голов Евгения Дубровина (10-я минута) и Александра Шибаева (38-я), но «Динамо» перевело игру в овертайм усилиями Ильи Баранова (35-я) и Владислава Ефремова (41-я). Победную шайбу забросил Иван Игумнов (65-я).
Счет в серии до четырех побед стал 3−1 в пользу «Динамо». Пятая встреча команд состоится 21 марта в Нижнем Тагиле.
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