Уроженец Беларуси хоккеист Гимаев скончался на матче ветеранов
МИНСК, 18 мар — Sputnik. Заслуженный тренер России по хоккею, многократный чемпион СССР Сергей Гимаев скончался в возрасте 62 лет во время матча ветеранов в Туле, сообщило в субботу агентство «Р-Спорт».
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Во время игры хоккеист ушел в раздевалку, однако до конца матч доиграть не смог. Предположительно, у Сергея Гимаева оторвался тромб.
Практически сразу в твиттере Федерации хоккея России, а также КХЛ появились записи с соболезнованиями по случаю смерти хоккеиста.
Сергей Наильевич Гимаев родился 1 января 1955 года в городе Пружаны Брестской области. Становление молодого игрока проходило в школе ХК «Салават Юлаев». За свою карьеру Гимаев играл за СКА (Куйбышев), московский ЦСКА и петербургский СКА. В чемпионатах СССР он провел свыше 300 матчей и забил 45 шайб.
В последние годы он занимался комментаторской работой на ТВ.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter