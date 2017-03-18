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18 марта 2017, 20:10 | Хоккей: Россия | Sputnik.by

Уроженец Беларуси хоккеист Гимаев скончался на матче ветеранов

МИНСК, 18 мар — Sputnik. Заслуженный тренер России по хоккею, многократный чемпион СССР Сергей Гимаев скончался в возрасте 62 лет во время матча ветеранов в Туле, сообщило в субботу агентство «Р-Спорт».

Спортсмен во время игры вышел в раздевалку и уже не вернулся оттуда по предположением у него оторвался тромб. Увеличить
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Во время игры хоккеист ушел в раздевалку, однако до конца матч доиграть не смог. Предположительно, у Сергея Гимаева оторвался тромб.

Практически сразу в твиттере Федерации хоккея России, а также КХЛ появились записи с соболезнованиями по случаю смерти хоккеиста.

Сергей Наильевич Гимаев родился 1 января 1955 года в городе Пружаны Брестской области. Становление молодого игрока проходило в школе ХК «Салават Юлаев». За свою карьеру Гимаев играл за СКА (Куйбышев), московский ЦСКА и петербургский СКА. В чемпионатах СССР он провел свыше 300 матчей и забил 45 шайб.

В последние годы он занимался комментаторской работой на ТВ.

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