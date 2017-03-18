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В субботу Гимаев скончался во время матча ветеранов в Туле. Как сообщил ТАСС один из участников того матча Александр Голиков, врачи сообщили, что Гимаев умер из-за оторвавшегося тромба.