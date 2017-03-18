Фетисов: Смерть комментатора Гимаева — урок для ветеранов в плане здоровья
ЯРОСЛАВЛЬ, 18 марта. /Спец. корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Смерть заслуженного тренера РФ и известного хоккейного телекомментатора Сергея Гимаева — урок для ветеранов в плане того, что нужно следить за своим здоровьем. Такое мнение ТАСС высказал двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов.
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В субботу Гимаев скончался во время матча ветеранов в Туле. Как сообщил ТАСС один из участников того матча Александр Голиков, врачи сообщили, что Гимаев умер
«Не хочется верить в это… Это печальный урок для нас, ветеранов, что надо за собой следить, не пускать на самотек свое здоровье,
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