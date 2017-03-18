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18 марта 2017, 19:46 | Хоккей: Россия | ТАСС

Фетисов: Смерть комментатора Гимаева — урок для ветеранов в плане здоровья

ЯРОСЛАВЛЬ, 18 марта. /Спец. корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Смерть заслуженного тренера РФ и известного хоккейного телекомментатора Сергея Гимаева — урок для ветеранов в плане того, что нужно следить за своим здоровьем. Такое мнение ТАСС высказал двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов.

В субботу Гимаев скончался во время матча ветеранов в Туле. Увеличить
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В субботу Гимаев скончался во время матча ветеранов в Туле. Как сообщил ТАСС один из участников того матча Александр Голиков, врачи сообщили, что Гимаев умер из-за оторвавшегося тромба.

«Не хочется верить в это… Это печальный урок для нас, ветеранов, что надо за собой следить, не пускать на самотек свое здоровье, из-за этого мы и теряем своих друзей, — сказал Фетисов. — Он жил хоккеем, нашел себя в комментаторском деле. Сергей Наильевич был частью всего этого прогресса, что было связано с хоккеем, умел отстаивать свою позицию».
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Человек, которого уважали все. Памяти Сергея Гимаева

В субботу в Туле на 63-м году жизни умер прославленный защитник ЦСКА, восьмикратный чемпион СССР, популярный хоккейный ведущий Сергей Гимаев. Во время матча ветеранов он почувствовал себя плохо и уже не смог прийти в сознание.
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