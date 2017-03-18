Человек, которого уважали все. Памяти Сергея Гимаева

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Павел КЛИМОВИЦКИЙ

Смерть почти всегда подкрадывается из-за угла. Она не щадит никого — и мы должны мириться с естественным порядком вещей. Но иногда кошмарная новость бьет наповал, вгоняя в близкое к коматозному состояние, в котором единственной мыслью остается лишь один вопрос — «Ведь это же не может быть правдой?».

Сейчас — тот самый случай. Как можно поверить, что мы больше никогда не услышим голос человека, источавший космических масштабов энергию, которая проходила через тысячи телеэкранов и заставляла миллионы болельщиков не просто смотреть на происходящее на льду, а с неподдельным интересом вслушиваться в то, что говорит комментатор? Как можно поверить, что Сергей Наильевич Гимаев больше не с нами?

У каждого болельщика есть любимые и нелюбимые комментаторы. Всем не угодишь: одному не нравится голос, другому — манера речи, третьему кажется, что журналист симпатизирует какой-то команде. Наверное, найдутся телезрители, для которых Гимаев не был в числе «любимчиков». Гимаева можно было не любить — но нельзя было не уважать.

Почему нельзя? А как не уважать человека, который никогда не боялся сказать все, что он думает? И не имело значения, про кого идет речь — клуб или национальную сборную, заштатного хоккеиста или звезду мирового значения.

Гимаев не сглаживал углы, если считал нужным, что ситуация требует резкого комментария — но при этом он никогда не выходил за рамки приличия и морали адекватности. В этом весь его подход к работе: надежность и адекватность всегда занимали первые места и не уступали дорогу дешевому популизму.

Именно эти качества сделали его хоккейным комментатором номер один. Тем самым, чей голос знала вся страна — как спортивная его часть, так и та, что обращается к хоккею лишь раз в году в мае во время матчей сборной.

Под комментарий Гимаева российская сборная впервые за 15 лет выиграла чемпионат мира в 2008 году в Квебеке, а на следующий сезон вновь взяла «золото» в Берне. Сергей Наильевич, кажется, был с нами всегда: и во времена громких побед, и когда мы терпели самые ужасные поражения. И всегда он поражал тем, как умеет совместить необходимые эмоции с холодной головой и анализом игры, расставлявшим все точки над «i».

Гимаев был настоящей звездой хоккейно-журналистского мира — его Сириусом. Но при этом он никогда не смотрел свысока на своих более молодых или менее именитых коллег. Вне телеэфира он был абсолютно таким же: человеком, готовым в любую секунду разъяснить каждому мельчайшую деталь спортивного действа — лишь бы у слушающего было желание. И именно это сделало его великим.

Когда Гимаев говорил — хотелось просто слушать. Прощайте, Сергей Наильевич. Ваш голос навсегда останется в нашей памяти.