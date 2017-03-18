Человек, которого уважали все. Памяти Сергея Гимаева
В субботу в Туле на 63-м году жизни умер прославленный защитник ЦСКА, восьмикратный чемпион СССР, популярный хоккейный ведущий Сергей Гимаев. Во время матча ветеранов он почувствовал себя плохо и уже не смог прийти в сознание.
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Видимо, что-то случилось...
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Павел КЛИМОВИЦКИЙ
Смерть почти всегда подкрадывается
Сейчас — тот самый случай. Как можно поверить, что мы больше никогда не услышим голос человека, источавший космических масштабов энергию, которая проходила через тысячи телеэкранов и заставляла миллионы болельщиков не просто смотреть на происходящее на льду, а с неподдельным интересом вслушиваться в то, что говорит комментатор? Как можно поверить, что Сергей Наильевич Гимаев больше не с нами?
У каждого болельщика есть любимые и нелюбимые комментаторы. Всем не угодишь: одному не нравится голос, другому — манера речи, третьему кажется, что журналист симпатизирует
Почему нельзя? А как не уважать человека, который никогда не боялся сказать все, что он думает? И не имело значения, про кого идет речь — клуб или национальную сборную, заштатного хоккеиста или звезду мирового значения.
Гимаев не сглаживал углы, если считал нужным, что ситуация требует резкого комментария — но при этом он никогда не выходил за рамки приличия и морали адекватности. В этом весь его подход к работе: надежность и адекватность всегда занимали первые места и не уступали дорогу дешевому популизму.
Именно эти качества сделали его хоккейным комментатором номер один. Тем самым, чей голос знала вся страна — как спортивная его часть, так и та, что обращается к хоккею лишь раз в году в мае во время матчей сборной.
Под комментарий Гимаева российская сборная впервые за 15 лет выиграла чемпионат мира в 2008 году в Квебеке, а на следующий сезон вновь взяла «золото» в Берне. Сергей Наильевич, кажется, был с нами всегда: и во времена громких побед, и когда мы терпели самые ужасные поражения. И всегда он поражал тем, как умеет совместить необходимые эмоции с холодной головой и анализом игры, расставлявшим все точки над «i».
Гимаев был настоящей звездой
Когда Гимаев говорил — хотелось просто слушать. Прощайте, Сергей Наильевич. Ваш голос навсегда останется в нашей памяти.
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