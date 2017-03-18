ХК «СКА-Нева» одолел «Рубин» и сравнял счет в четвертьфинальной серии плей-офф ВХЛ

Игра, прошедшая в субботу в Тюмени, закончилась со счетом 3:1 (0:0, 3:0, 0:1) в пользу гостей. На шайбы Дениса Кондратьева (24-я минута), Михаила Мальцева (38), Андрея Рычагова (40) у питерцев хозяева ответили точным броском Виталия Каменева (53).

Счет в серии до четырех побед стал равным — 2−2. Следующий матч противостояния состоится 21 марта в Санкт-Петербурге.