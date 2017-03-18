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https://sport.mail.ru/news/hockey-russia/29124985/
18 марта 2017, 19:40 | Хоккей: Россия | Р-Спорт

ХК «СКА-Нева» одолел «Рубин» и сравнял счет в четвертьфинальной серии плей-офф ВХЛ

Хоккеисты санкт-петербургского клуба «СКА-Нева» нанесли гостевое поражение тюменскому «Рубину» в четвертом матче четвертьфинальной серии плей-офф ВХЛ.

Игра, прошедшая в субботу в Тюмени, закончилась со счетом 3:1 (0:0, 3:0, 0:1) в пользу гостей. На шайбы Дениса Кондратьева (24-я минута), Михаила Мальцева (38), Андрея Рычагова (40) у питерцев хозяева ответили точным броском Виталия Каменева (53).

Счет в серии до четырех побед стал равным — 2−2. Следующий матч противостояния состоится 21 марта в Санкт-Петербурге.
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