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18 марта 2017, 19:39 | Хоккей: Россия | ТАСС

Третьяк: Тренер и комментатор Гимаев свою жизнь посветил хоккею

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Заслуженный тренер РФ, известный телекомментатор Сергей Гимаев всю свою жизнь посветил служению хоккею. Об этом ТАСС рассказал президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк.

Известный тренер скончался в субботу во время матча команд ветеранов в Туле. Увеличить
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Гимаев скончался в субботу во время матча команд ветеранов в Туле.

«Он всю свою жизнь посвятил служению нашему виду спорта — хоккею. Надежный был защитник, профессионал своего дела, прошел большую школу в хоккее, — сказал Третьяк. — Очень много сделал для воспитания молодого поколения. Человек профессионал везде и везде заслужил уважение».

«Очень большой удар сегодня произошел, он являлся одним из больших специалистов. Очень жалко, что в таком раннем возрасте люди уходят. Хотел бы обратиться, чтобы ветераны проходили диспансеризацию и следили за своим здоровьем, прежде чем выходить на лед», — добавил Третьяк.
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Фетисов: Смерть комментатора Гимаева — урок для ветеранов в плане здоровья

ЯРОСЛАВЛЬ, 18 марта. /Спец. корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Смерть заслуженного тренера РФ и известного хоккейного телекомментатора Сергея Гимаева — урок для ветеранов в плане того, что нужно следить за своим здоровьем. Такое мнение ТАСС высказал двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов.
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