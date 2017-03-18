Третьяк: Тренер и комментатор Гимаев свою жизнь посветил хоккею

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Гимаев скончался в субботу во время матча команд ветеранов в Туле.

«Он всю свою жизнь посвятил служению нашему виду спорта — хоккею. Надежный был защитник, профессионал своего дела, прошел большую школу в хоккее, — сказал Третьяк. — Очень много сделал для воспитания молодого поколения. Человек профессионал везде и везде заслужил уважение».

«Очень большой удар сегодня произошел, он являлся одним из больших специалистов. Очень жалко, что в таком раннем возрасте люди уходят. Хотел бы обратиться, чтобы ветераны проходили диспансеризацию и следили за своим здоровьем, прежде чем выходить на лед», — добавил Третьяк.