Третьяк: Тренер и комментатор Гимаев свою жизнь посветил хоккею
МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Заслуженный тренер РФ, известный телекомментатор Сергей Гимаев всю свою жизнь посветил служению хоккею. Об этом ТАСС рассказал президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк.
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Гимаев скончался в субботу во время матча команд ветеранов в Туле.
«Он всю свою жизнь посвятил служению нашему виду спорта — хоккею. Надежный был защитник, профессионал своего дела, прошел большую школу в хоккее, — сказал Третьяк. — Очень много сделал для воспитания молодого поколения. Человек профессионал везде и везде заслужил уважение».
«Очень большой удар сегодня произошел, он являлся одним из больших специалистов. Очень жалко, что в таком раннем возрасте люди уходят. Хотел бы обратиться, чтобы ветераны проходили диспансеризацию и следили за своим здоровьем, прежде чем выходить на лед», — добавил Третьяк.
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